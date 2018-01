Ambasáda USA má být v Jeruzalémě do dvou let. Abbás burcoval v Bruselu

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Washington hodlá přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. V izraelském parlamentu to v pondělí podle agentury Reuters oznámil americký viceprezident Mike Pence.