8 důvodů, proč vám mohou padat vlasy a jak to zastavit!
7. 10. 2025
Vypadávání vlasů si většina lidí spojuje s dědičností nebo přibývajícím věkem. Jenže skutečnost bývá mnohem složitější. Naše kštice totiž reaguje nejen na geny, ale i na životní styl, stres, hormony či skryté zdravotní potíže. A právě jejich kombinace často rozhoduje o tom, zda budou vlasy sílit, nebo řídnout. Porozumět těmto méně zjevným příčinám je prvním krokem, jak s padáním vlasů opravdu zatočit.
Jsou období, kdy vlasy přirozeně padají, typicky na jaře nebo na podzim, kdy se celé tělo přenastavuje. Zkracující se dny, méně světla, změna teplot i hormonální výkyvy se podepíší i na pokožce hlavy. Vlasy se dostávají do klidové fáze, staré vlákno vypadne a nové teprve dorůstá. Je to jako když příroda shazuje listí, ztrácí, aby mohla znovu ožít.
Ale jsou i jiné důvody, které se často skrývají mnohem hlouběji. Dlouhodobý stres, nedostatek železa, kolísání hormonů nebo drastické diety mohou vlasový cyklus narušit mnohem víc než samotná změna ročního období. Někdy stačí pár týdnů špatného spánku nebo emoční vypětí a vaše vlasy vám to připomenou při každém česání. Vlasy totiž nejsou jen ozdobou, jsou i zrcadlem vašeho zdraví a vnitřní rovnováhy.
Pojďme se na ně podívat blíž – na osm nejčastějších, ale často přehlížených příčin, kvůli kterým mohou vaše vlasy ztrácet sílu, objem i lesk.
Důvod č. 1 – Nerovnováha živin ve stravě
Váš jídelníček může být tichým sabotáží vašeho vlasového cyklu. Nedostatek železa, zinku, bílkovin či dalších klíčových mikronutrientů často znamená, že vlasové folikuly nejsou „dostatečně zásobeny živinami“, a tak místo růstu přecházejí do fáze odpočinku. Extrémní diety nebo výkyvy v příjmu kalorií ten problém jen prohloubí.
Důvod č. 2 – Příliš mnoho vitamínu A
Nejen nedostatek, i nadbytek může být problémem. Přemíra vitamínu A (např. v doplňcích, které užíváte „pro krásu“) může urychlit přechod vlasů z fáze růstu do fáze vypadávání. Udržení rovnováhy mezi dělením, obnovou a odpočinkem je klíčem.
Důvod č. 3 – Slazené nápoje jako skrytý viník
Není to jen cukr navíc na váze, výzkumy naznačují spojitost mezi konzumací slazených nápojů a vyšším rizikem plešatění hlavně u mužů. Vysoký příjem cukru může ovlivňovat inzulinové dráhy, oxidativní stres a mikrocirkulaci, což může poškodit citlivé vlasové folikuly.
Důvod č. 4 – Lokální tlak nebo omezení průtoku
I kosmetické zákroky (např. výplně nebo jiné vpichy v oblasti obličeje) mohou způsobit mikrotraumata nebo mírný tlak na cévy, které živiny přivádějí k vlasovým kořínkům. V extrémních případech to vede ke snížené výživě folikulů a jejich oslabování.
Důvod č. 5 – Kumulace stresu
Chronický stres nepůsobí jen na mysl, do značné míry ovlivní i váš vlasový cyklus. Stresové hormony mohou vyvolat synchronní přechod více folikulů do fáze klidu, což znamená výraznější vlnu vypadávání – takzvané telogenní effluvium.
Důvod č. 6 – Vedlejší účinky některých léků
Ne všechny léky, jež užíváte, projdou bez povšimnutí, některá antidepresiva, léky na srdeční onemocnění nebo hormonální přípravky mohou mít mezi „skrytými“ účinky i oslabení vlasů. Také rychlý úbytek hmotnosti kvůli některým novým přípravkům může spustit šokový výpad vlasů.
Důvod č. 7 – Nepraktické účesy
Vlasy v zataženém culíku, pevného copu nebo prodlužování s velkým tahem, to všechno může vést k „trakční alopecii“: dlouhodobý tah způsobuje trvalé poškození folikulů. Volnější účesy dávají vlasům větší šanci na přežití.
Důvod č. 8 – Nadměrné používání suchého šamponu
Suchý šampon sám o sobě není hlavním viníkem, ale když se používá příliš často, vzniká vrstvička prachu, oleje a nečistot, která může ucpávat póry a podráždit pokožku hlavy. To vytváří zánětlivé prostředí, které folikuly může oslabit
Naše vlasy jsou jako barometr života, reagují na všechno, co prožíváme, jíme i cítíme. Když se o ně staráme s rozumem a trochu s láskou, odmění se nám leskem a silou. A pokud občas pár pramínků zůstane v hřebenu? Nezoufejte, možná si jen vaše hlava dopřává malý restart.