Schováváte parfém v koupelně? Až zjistíte tenhle detail, už ho tam nikdy nenecháte!
3. 10. 2025 – 9:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Koupelna je místo, kde pečujeme o tělo, krásu i pohodu. Proto se zdá logické sáhnout právě tady po oblíbeném parfému jako po sladké tečce na závěr. Mnozí ho proto ukrýváme ve skříňkách či necháváme na poličce. Jenže právě tato volba je pro naši vůni tou největší pastí. Proč je koupelna nejhorším místem pro parfém a co se s ním v ní opravdu děje?
Na první pohled je to neškodné. Parfém stojí na poličce vedle pleťového krému, možná je schovaný za zrcadlovou skříňkou. Ruku po něm natáhneme i několikrát denně, chceme pořád cítit naší vyvolenou vůni. Pocit, že by mu v koupelně něco hrozilo, by nás přitom ani ve snu nenapadl – vždyť je v bezpečí za zavřenými dvířky. Jenže tahle idyla má háček. Místo, kde si myslíme, že náš parfém je na dobrém místě, je ve skutečnosti prostředím, které jeho život zkracuje. A často mnohem rychleji, než bychom čekali.
Světlo, vlhkost a teplo: trojice, která dokáže zničit vaši oblíbenou vůni
Proč je koupelna fatální pro vaše vůně? Stačí nahlédnout na drobný text na krabičce parfému — málokdy neobsahuje víc než dvě věty. Varuje, že parfém je hořlavý a že by měl být uchováván na chladném, suchém místě. A ano, často se přidává dodatek: mimo dosah světla.
Tato jednoduchá doporučení nejsou jen kosmetické finty. Jejich ignorování vede ke zkáze složitě namíchaných vůní. Změny vlhkosti a teploty, stejně jako vystavení světlu, lámou či přetvářejí molekulární vazby aromatických látek. Výsledkem? Buď se objeví tzv. „rozbité“ tóny, slabší, neočekávané akordy, nebo vůně ztratí charakter a začne vonět úplně jinak, než jste si ji zamilovali.
Neviditelná chemie, která mění vaši vůni k nepoznání
Na první pohled působí doporučení „uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě“ až banálně. Jenže za těmito větami se skrývá tvrdá realita chemie. Každá lahvička parfému je malou laboratoří, v níž se ukrývají desítky až stovky vonných molekul. Tyto látky jsou navíc nesmírně křehké – stačí drobný zásah zvenčí a celá kompozice se začne měnit.
Co se s parfémem děje v koupelně?
- Oxidace – přítomnost kyslíku a časté otevírání flakonu vede k tomu, že se některé složky rozkládají. Citrusové tóny například rychle ztrácejí svou jiskru a mění se v těžký, zatuchlý akord. (Smithsonian Magazine)
- Fotodegradace – světlo, hlavně UV záření, působí jako katalyzátor. Ničí zejména složky s nenasycenými vazbami, což vede k tomu, že jemné květinové či zelené tóny zcela zmizí.
- Hydrolýza a vlhkost – vysoká vlhkost v koupelně spouští rozpad esterů a aldehydů, které tvoří srdce mnoha vůní. Výsledkem je ostrá, „rozbitá“ nota, která připomíná ocet nebo zatuchlé dřevo. (Maison d’Abba)
- Kolísání teplot – zahřátí a následné ochlazení parfému opakovaně narušuje stabilitu směsi. Je to podobné, jako když znovu a znovu zmrazujete potraviny – časem ztratí chuť i strukturu.
Vaše milovaná vůně začne žít vlastním životem. Místo svěžího bergamotu ucítíte zatuchlý tón, místo jemných růží ostrou kyselost. A to vše jen proto, že parfém našel útočiště v koupelně.
Kam s parfémem, aby vydržel i desítky let
V každé koupelně se s každým sprchováním nebo horkou vanou prudce zvyšuje teplota i vlhkost, a to je prostředí, které parfémům nesvědčí. Ani pravidelné větrání jejich křehkou molekulární rovnováhu neochrání. Pokud si tedy ceníte svých vonných pokladů, dopřejte jim lepší útočiště.
Máte-li doma toaletní stolek nebo vlastní šatnu, je to ideální volba. Pokud jsou ale vaše možnosti omezené, ponechejte parfém alespoň v originální krabičce, která jej ochrání před světlem i částečnými výkyvy teplot. Pro zajímavost sběratelé parfémů, kteří mají ve svém arzenálu desítky lahviček a chtějí, aby vydržely v nezměněné podobě i desítky let, ukládají své poklady do speciálních vinoték nastavených na 12–14 °C, kde vůně vydrží čerstvé a stabilní.