Víte, jak se nalíčit po čtyřicítce tak, aby make-up lichotil vaší pleti? Objevte 11 tipů, které vám opravdu pomohou
1. 10. 2025 – 14:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
S přibývajícím věkem vyžaduje vaše pleť jiný přístup k líčení – lehkost, hydrataci a jemné akcenty. Těchto pár triků doporučených profesionální vizážistkou vám pomůže zdůraznit vaši přirozenou krásu, aniž byste to přehnali.
Věk není důvodem, proč byste se měla vzdát líčení – naopak, je to ideální chvíle k tomu, abyste své návyky přizpůsobila aktuálním potřebám pleti. S postupem času totiž pleť ztrácí pružnost a hydrataci, rysy obličeje se zjemňují a techniky, které vám kdysi dokonale fungovaly, už nemusí přinášet stejný výsledek. Klíčem není snaha maskovat věk, ale vyzdvihnout to nejlepší, co ve vás je, a dodat vzhledu svěžest a jiskru. Připravili jsme pro vás 11 osvědčených tipů, jak upravit líčení tak, aby zralé pleti vrátilo zářivost a eleganci.
Začněte u hydratace – základ svěžího vzhledu
S věkem má pleť přirozeně tendenci ztrácet vláhu a proto je kvalitní hydratace před líčením naprostým základem. Dopřejte si jemné čištění obličeje, které pokožku zbaví nečistot, aniž by ji zbytečně vysušovalo. Následně sáhněte po séru či krému s kyselinou hyaluronovou, která pleť intenzivně zvlhčí a dodá jí vyplněný mladistvý vzhled.
Ještě než vezmete do ruky make-up, aplikujte hydratační primer. Ten vyhladí jemné vrásky i póry a vytvoří dokonale hladký podklad. Při výběru make-upu pak dejte přednost lehčím texturám. Skvěle poslouží hydratační fluid, CC krém nebo tónovací krém. Tyto varianty nechají pleť dýchat a zároveň zabrání tomu, aby líčení zbytečně zvýraznilo suchá místa.
Chytře zakryjte zarudnutí
Zarudnutí či nerovnoměrný tón pleti není nutné maskovat těžkou vrstvou líčidel. Sáhněte po multifunkčním produktu, který spojuje make-up a korektor, a aplikujte jej jen tam, kde je potřeba. Lehké vrstvení vám pomůže sjednotit tón pleti, aniž by ztratila přirozený vzhled a svěžest. Cílem není skrýt obličej pod make-upem, ale jemně zvýraznit jeho přirozenou krásu.
Dejte přednost krémovým texturám
S věkem pleť ztrácí pružnost a potřebuje více vláhy, proto není ideální zatěžovat ji pudrovými produkty, které se často usazují ve vráskách a zdůrazňují suchost. Místo nich sáhněte po krémových nebo tekutých variantách make-upu, tvářenek a rozjasňovačů. Tyto produkty pleť hydratují, dodávají jí přirozený jas a sjednocený vzhled bez nepříjemného efektu masky. Nejlepší výsledky dosáhnete jemným vrstvením a pečlivým roztíráním, díky čemuž líčení splyne s pokožkou a podtrhne její přirozenou svěžest.
Tajemství mladistvého vzhledu: tvářenka na správném místě
Pokud chcete obličej opticky zvednout a dodat mu svěžest, zapomeňte na klasické nanášení tvářenky doprostřed tváří. Místo toho ji aplikujte výš, na lícní kosti a směrem ke spánkům. Tento trik působí proti gravitaci a okamžitě vytváří efekt vypnutější a elegantněji modelované tváře.
Dejte přednost krémovým texturám, které se s pletí krásně propojí a nezdůrazní drobné nerovnosti. Barvu vybírejte podle podtónu vaší pleti. Pokud máte teplý odstín, sáhněte po broskvových či korálových tónech. Pro studené podtóny se nejlépe hodí jemně růžové nuance.
Dodejte obočí definici a mladistvý výraz
S věkem má obočí tendenci řídnout a ztrácet barvu, proto si zaslouží více pozornosti. Klíčové jsou zejména jeho konečky, které často působí nevýrazně. Pomocí jemné tužky nebo stínů doplňte chybějící chloupky krátkými tahy ve směru jejich růstu a poté obočí pročešte kartáčkem, aby získalo přirozený tvar. Pro finální efekt můžete sáhnout po lehkém pudrovém spreji nebo fixačním gelu, který dodá obočí objem a jemně orámuje oči. Výsledkem je pohled, který působí svěže a mladistvě.
Pečlivě vybírejte složení kosmetiky
S věkem je pleť náchylnější k podráždění, proto se vyplatí volit produkty s jemným a šetrným složením. Upřednostněte kosmetiku bez výrazných parfemací a agresivních látek, které mohou citlivou pokožku a oční okolí zbytečně zatěžovat. Lehké, hypoalergenní formule jsou ideální volbou zejména u řasenky, očních linek a stínů – zajistí krásný efekt líčení a zároveň respektují potřeby zralé pleti.
Rozzářit pohled správně zvolenými stíny
U zralých víček platí, že jemnost vítězí nad nánosy. Těžkým texturám a tmavým barvám se vyhněte, protože mohou oči opticky zmenšovat. Místo toho sáhněte po světlých neutrálních odstínech, jako je béžová nebo vanilka, které nanesete na celé pohyblivé víčko.
Do vnějšího koutku pak přidejte o tón či dva intenzivnější barvu pro lehký kontrast. Pokud řešíte povislá víčka, naneste stín těsně nad přirozený záhyb, tím docílíte optického otevření oka. Vynechte velké třpytivé pigmenty, které zvýrazňují nerovnosti, a raději volte matné nebo jemně krémové stíny, jež vytváří sofistikovaný, uhlazený efekt.
Hydratované rty s přirozeným leskem
Matné rtěnky mohou působit elegantně, ale u zralých rtů často zvýrazňují suchost a opticky je zmenšují. Lepší volbou jsou krémové textury s jemným leskem, které odrážejí světlo a díky tomu rty vypadají plnější a mladistvější.
Nebojte se sáhnout po výraznějších odstínech – korálová, bobulová nebo růžová dodají vašemu vzhledu energii a svěží nádech. Pokud preferujete nahé tóny, vybírejte je velmi pečlivě. Nude rtěnka, která neodpovídá tónu vaší pleti, může totiž způsobit, že rty splynou s obličejem a ztratí svůj výraz.
Rozpracujte stíny do ztracena
Pro přirozený a uhlazený efekt je důležité, jakým způsobem oční stíny nanášíte. Místo stírání je zapracovávejte jemnými krouživými pohyby štětce – barva se tak rovnoměrně rozloží a nevytvoří ostré přechody ani nezvýrazní jemné linky na víčkách. Svěžího pohledu docílíte, když projasníte vnitřní koutek oka a lehce zvýrazníte oblast pod obočím. Výsledkem bude otevřenější a jasnější výraz, který působí mladistvě a elegantně.
Oční linka jako jemný rám pro pohled
Ani s přibývajícím věkem se nemusíte linky vzdávat, jen je dobré upravit techniku. Místo ostrých a tvrdých čar volte měkčí pojetí – řasy obkreslete tužkou a konturu lehce rozmažte štětcem nebo vatovou tyčinkou. V horní linii funguje skvěle sytá hnědá, která dodá oku hloubku, zatímco na spodní víčko postačí jemnější odstín nanesený pouze do vnější třetiny oka. Výsledkem je přirozený, mladistvý efekt, který orámuje oči, aniž by působil příliš tvrdě.
Pracujte s tónem pomocí štětce
Výsledek líčení nezávisí jen na kvalitě produktů, ale také na technice jejich nanášení. Sáhněte po měkkém štětci, který make-up rovnoměrně zapracuje do pleti a zajistí přirozený efekt bez šmouh a zvýrazněných linek. Myslete i na oblast kolem rtů – tenká vrstva korektoru nebo make-upu zabrání rozpití rtěnky a prodlouží její výdrž. Kontury pak jemně zafixujte transparentním pudrem, který vytvoří neviditelnou bariéru a udrží linku dokonale čistou.