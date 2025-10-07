Začněte šetřit, ekonomové varují, že se inflace vrátí!
7. 10. 2025 – 9:49 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Nová vláda hnutí ANO plánuje rozdat miliardy – vyšší rodičovský příspěvek, dotované hypotéky i změny v důchodech. Jenže experti bijí na poplach: peníze na to chybí a českou ekonomiku může čekat další vlna zdražování.
„Cár papíru“ a nový rozpočet od nuly
Po volebním triumfu hnutí ANO se rýsuje velké přepisování státního rozpočtu. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už v televizních debatách označila návrh rozpočtu za „cár papíru“, který je prý nutné celý přepracovat.
Nová vláda chce podle programu rozhýbat sociální politiku – obnovit školkovné, navýšit rodičovský příspěvek, dotovat hypotéky či zjemnit změny v penzích. Jenže otázka zní: kde na to všechno vezme?
„Nepočítá totiž s žádným výraznějším navyšováním daní a sází víceméně na jejich efektivnější výběr a rychlejší hospodářský růst,“ upozorňuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.
Ekonom Investiky Vít Hradil ale podobné naděje mírní: „Každá vláda se snaží o hospodářský růst. Představa, že zrovna ANO přijde se zázračným receptem, není moc pravděpodobná.“
„Hypotéka, na kterou nemáme“
Podle Hradila je strategie nového kabinetu riskantní: „Strategie ANO je jako vzít si hypotéku, na kterou nemám, s vidinou, že budu vydělávat víc.“ Dodává, že vláda by měla rozpočet upravovat až ve chvíli, kdy se ekonomika skutečně rozjede.
Další trumf v rukávu ANO – boj se šedou ekonomikou – považují odborníci za přehnaně optimistický. „Za mě je to předvolební styl komunikace, kdy nechcete říct, že někomu zvýšíte daně,“ říká hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Ten navíc upozorňuje, že očekávání příjmů v řádu stovek miliard jsou nerealistická: „ANO si slibuje příjmy v řádu stovek miliard, ale výběr i nižších desítek miliard by byl velký úspěch.“
Inflace na dohled a dražší půjčky
Pokud vláda začne plnit své štědré sliby, ekonomové očekávají, že inflace znovu zrychlí. „Pokud by výdajově štědrý program vítěze voleb nezůstal jen na papíře, uvolněná fiskální politika by s určitým odstupem začala znovu působit silně proinflačně,“ varuje analytik PwC Dominik Kohout.
Česká národní banka podle expertů zřejmě nechá úrokové sazby vyšší déle, než se čekalo. To znamená dražší hypotéky i úvěry. „Lze čekat, že vyšší tempo zadlužování bez nalezení dodatečných příjmů bude banka reflektovat a bude opatrnější v případě poklesu sazeb,“ vysvětluje Peterka.
Investoři se zatím uklidnili
Paradoxně trhy po volbách zareagovaly pozitivně. Výnosy českých dluhopisů klesly, což znamená levnější půjčky pro stát. „Desetiletý bond aktuálně nese 4,4 procenta. Investoři pozitivně hodnotí jasnou většinu ANO a skutečnost, že pravděpodobný koaliční partner Motoristé patří mezi zastánce zodpovědné rozpočtové politiky,“ říká Tomáš Pfeiler z Cyrrusu.
Podle Jana Bureše je důležité i to, že vláda se nebude muset opírat o radikální levici. „Český dluhopisový trh může přijmout jako jistou úlevu, že složení vlády nebude ovlivňovat radikální levice a nejextrémnější výdajové plány ‚spadnou pod stůl‘,“ uzavírá.