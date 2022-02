Aktualizováno: Jak to bude s pandemickou novelou? Válek předpokládá, že vrácený zákon Sněmovnou projde

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek předpokládá, že Sněmovna senátní veto novely pandemického zákona přehlasuje.

(AKTUALIZOVÁNO) V opačném případě vládu požádá na 14 dní o nouzový stav. Před novináři dnes zopakoval, že je potřeba pro zachování opatření ve zdravotnických zařízeních a pobytových sociálních službách, která mají před nákazou chránit seniory. Válek také připustil, že vláda i on schvalování novely v Senátu podcenili.

Upravit zákon podle námitek senátorů nebo jen prodloužit platnost jeho současného znění i po 28. únoru podle Válka v podstatě nejde. „Pandemický zákon vedl k tomu, že byla vydávána opatření v rozporu se zákonem,“ řekl ministr. Novelizace podle něj jen zákon uvedla do souladu s výtkami správních soudů. „Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem,“ řekl.

Některé námitky senátorů ministr nechápe, například zasílání rozhodnutí hygieny o karanténě v SMS už funguje rok a půl a novela zákona to jen dává do souladu s legislativou. S odškodněním původní pandemický zákon nepočítal vůbec.

„Člověk nabyde dojmu, že už každý ten zákon viděl a přesně ví, co tam je,“ uvedl s tím, že zákon byl vlastně dvakrát v připomínkovém řízení. Poprvé ho 15. prosince předložil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, znovu pak Válek. „Asi byla chyba, že jsme nedostatečně vysvětlovali senátorům, že se tam neskrývá žádné nebezpečí pro občany, že tam není nic, co tam hledají. Tam vlastně nic nového není,“ dodal. Komunikace podle něj měla být lepší.

Už při projednávání v Senátu hájil pandemický zákon nutností chránit seniory. „My musíme hlídat domovy důchodců, dostávat z nich každý den data a testovat zaměstnance, abychom mohli sledovat situaci v každém domově důchodců. Totéž se týká zdravotnických zařízení,“ vysvětlil znovu dnes.

Toto mimořádné opatření bude podle něj potřeba ještě první dva týdny v březnu, ale pro jeho vydání je třeba buď pandemický zákon, nebo nouzový stav. Předpokládá, že pro toto jedno opatření by vláda vyhlásila nouzový stav, pokud by Sněmovnou novela neprošla.

Opatření podle pandemického zákona podle něj také umožňují, aby si lidé mohli stahovat z centrální databáze své covidové certifikáty, které pak zobrazí například mobilní aplikace Tečka.

„Bude trvat nějakou dobu, než se vytvoří nová opatření, aby laboratoře a další, třeba ti očkující, posílali do té Tečky ty informace,“ řekl ve čtvrtek v Senátu. Laboratoře podle něj mají povinnost hlásit jen pozitivní výsledky, negativní zadávají do systému podle mimořádného opatření navázaného na pandemický zákon. Negativní testy ale lidé potřebují například pro prokázání při cestování. Na testovacím místě by mohli dostat papírové potvrzení, neexistovala by ale jejich centralizovaná databáze. Podobně je to podle něj i s potvrzeními o očkování.

(15:58, původní text) O dalším postupu při projednávání sporné novely pandemického zákona, kterou ve čtvrtek zamítl Senát, by mělo být jasno v úterý. Na dotaz ČTK to dnes řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. O projednávání předlohy s ní dnes jednali šéfové koaličních poslaneckých klubů. Ke konečnému závěru nedospěli, řekl ČTK předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

K otázce, kterou budou konzultovat i s předsedy koaličních stran, se chtějí vrátit pravděpodobně v pondělí a o den později návrh předložit sněmovnímu grémiu. Opoziční strany už oznámily, že nebudou k předloze vstřícnější než při jejím prvním projednávání. Kvůli obstrukcím poslanců SPD tehdy jednání trvalo víc než 35 hodin.

Pandemická pohotovost?

Předsedové klubů pětikoalice dnes probrali varianty, které přicházejí v úvahu. „Nedošli jsme k finálnímu závěru,“ řekl ČTK Výborný. Na žádost klubů prověří legislativní odbor Sněmovny, zda jsou jednotlivé alternativy v souladu s jednacím řádem. Koaliční kluby se podle Výborného rozhodnou o dalším postupu pravděpodobně v pondělí a návrh předloží v úterý grémiu komory.

Ministerstvo zdravotnictví podle mluvčího Ondřeje Jakoba předpokládá, že poslanci Senát přehlasují. „Potom bude možné vyhlásit pandemickou pohotovost, pravděpodobně na první dva týdny března. Potom podle situace,“ řekl ČTK Jakob. Není podle něj možné prodloužit pandemickou pohotovost za 28. únor podle zákona, který k tomuto datu beze změny skončí.

Pro přehlasování Senátu je nutných 101 hlasů, koalice jich má při kompletní účasti 108.

Výborný doplnil, že koaliční strany k věci nyní přistupují s maximální odpovědností. „Víme, že ten zákon projednat musíme, proto jsme se ráno radili, jak postupovat,“ řekl. Poukázal na to, že příští pátek začne Sněmovna projednávat státní rozpočet na letošní rok a koalice nechce jeho projednávání ohrozit. Zdůraznil však, že Sněmovna musí rozhodnout do konce února, kdy účinnost pandemického zákona bez novely skončí.

Novela a protiepidemická opatření

Pro zákony vrácené Senátem platí lhůta deset dní, než je poslanci můžou projednat. Jak ale potvrdila předsedkyně Sněmovny, u zákonů v režimu legislativní nouze, což platí i pro pandemickou novelu, tato lhůta neplatí. Nejbližší schůze Sněmovny začne v úterý odpoledne.

Novela především rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senátoři ale i její další kritici poukazují na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali právě zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Stav legislativní nouze umožňuje ve Sněmovně projednat a schválit zákon třeba i během jednoho dne včetně případných pozměňovacích návrhů.

Jednání Sněmovny o předloze na začátku února trvalo víc než 35 hodin. Důvodem byly rozsáhlé projevy poslanců SPD, kteří se snažili přijetí novely zabránit. Situace se bude zřejmě opakovat.

„SPD bude opět tvrdě obstruovat pandemický zákon, který se vrací ze Senátu do Sněmovny. Senát pandemický zákon po velkém vytrvalém tlaku SPD zamítl. Plně se potvrdilo tvrzení SPD, které jako jediné tento zákon vládní pětikoalice ve Sněmovně obstruovalo, že je pandemický zákon zmetek a je ho potřeba zrušit,“ sdělil dnes ČTK předseda SPD Tomio Okamura.

Proti návrhu bude i klub hnutí ANO, potvrdila ČTK předsedkyně frakce Alena Schillerová. „Není možné abychom schválili takový paskvil, a navíc podle našeho názoru v protiústavním režimu legislativní nouze. Stejné argumenty, kterými jsme vládní koalici přesvědčovali v podstatě celý den a noc, zaznívaly i během čtvrtečního jednání v Senátu a tím, že Senát ten návrh zamítl, tak nám dal za pravdu,“ uvedla.

Vláda má nyní podle ní jediné legitimní východisko, a tím je zákon stáhnout. „Jedině tak si ještě může zachovat tvář. V opačném případě se o postupu poradíme na klubu, ale samozřejmě jsme opět připraveni na dlouhou diskusi,“ uvedla Schillerová.