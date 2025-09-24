Archeologové odhalili skryté sídlo dávných králů, hrad ale nemá jméno!
24. 9. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na skotském ostrově Islay odkryli archeologové záhadný hrad starý téměř devět století. Bezejmenná pevnost, vybudovaná na jezerních ostrůvcích, mohla být sídlem králů – a přesto o ní dějiny téměř mlčí.
Na odlehlém skotském ostrově Islay, severně od Irska, objevili archeologové pozůstatky téměř 900 let starého hradu, který v dějinách nese přezdívku „bezejmenný“. Rozkládal se na dvou ostrůvcích uprostřed jezera Loch Finlaggan a mohl být sídlem králů, jejichž potomci se stali mocnými Vládci ostrovů.
Finlaggan se později proměnil v centrum jejich moci. Náčelníci klanu MacDonald, kteří se sami stavěli na roveň skotským i anglickým králům, odtud ovládali Hebridy, Argyll a část severozápadních Vysočin. V letech 1300 až 1500 podnikali odvážné nájezdy na pevninu a jejich cílem se stal i hrad Urquhart na břehu jezera Loch Ness. Přesto samotný hrad, jenž patrně stál u počátku jejich vlády, zůstává v pramenech téměř beze jména a obestřený mlčením.
Stopy moci a tajemství zániku
Pozůstatky hradu pocházejí ze 12. a 13. století. Součástí byla obdélníková kamenná věž, obytné místnosti, nádvoří, kuchyně, kaple s pohřebištěm i velká síň určená k hostinám. Stavba připomínala věže, které si nechávali budovat panovníci v Británii a Irsku. To naznačuje, že Finlaggan nebyl jen obyčejnou pevností, ale symbolickým prohlášením: i na vzdáleném ostrově existuje moc, která se chce vyrovnat korunám.
Historici dodávají, že zdejší vládci si libovali v hudbě, dováženém víně a deskových hrách. Těžko si takový životní styl představit v drsném prostředí skotských ostrovů – a právě proto posiluje představu, že hrad mohl sloužit jako první skutečný dvůr a zárodek království. Ale proč tedy nemá jméno? Jedni badatelé se domnívají, že hrad zanikl kvůli stavebním slabinám, druzí v něm vidí oběť dobových válek. Jisté je jen to, že na jeho troskách vyrostl palác, v němž později sídlili Vládci ostrovů.
Bezejmenná záhada
Bezejmennost dodává příběhu zvláštní punc. Jak je možné, že tak významná stavba upadla v zapomnění? Byla z kronik vymazána záměrně? Nebo šlo o nedokončený experiment, který neobstál v čase?
Doktor David Caldwell, autor knihy „Archeologie Finlagganu, Islay“, k tomu říká: „Zpracování všech shromážděných dat bylo od 90. let významnou součástí mého života. Doufám, že jsem nepřinesl jen poutavý příběh, ale i základ pro další výzkum.“
A tak Finlaggan dál mlčí. Ruiny na jezerních ostrůvcích zůstávají svědectvím moci, jejíž původ i zánik se ztrácí v šumu větru a vln. Otázka, kdo skutečně vládl z bezejmenného hradu na ostrově Islay, tak zůstává nezodpovězená.