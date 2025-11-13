Jak moc jsou stromy podobné lidem? Mluví spolu, pečují o potomky a mají svou sociální síť
13. 11. 2025 – 15:19 | Magazín | Žanet Ka
Na první pohled jsme s nimi nesrovnatelní: my se hýbeme, mluvíme, milujeme, ale oni stojí na místě, mlčí a zdánlivě jen tiše rostou. Přesto mají stromy s lidmi víc společného, než by kdo čekal. Sdílejí mezi sebou potravu, varují se před nebezpečím, vychovávají své „děti“ a dokonce stárnou podobně jako my. Příroda v nich skryla moudrost, která zahanbuje naši domnělou nadřazenost.
1. Stromy si umí předat varování vlastním jazykem
Věda dnes už nepochybuje, že stromy spolu komunikují. Nedělají to zvukem, ale chemií. Když akácie v africké savaně pocítí, že se jejich listy staly potravou pro žirafy, vyšlou do ovzduší plyn etylen. Ten působí jako varovný signál pro jejich sousedy. Jakmile jiné stromy tento plyn zachytí, okamžitě naplní své listy tříslovinami, které činí jejich chuť odpudivou. Krátce poté se stádo přesune dál, aniž by si uvědomovalo, že se právě ocitlo v tichém komunikačním poli, které funguje bez slov.
Podobně se chovají i stromy v mírném pásmu. Jilmy nebo borovice, které napadnou housenky, začnou uvolňovat specifické feromony, jež přilákají parazitické vosy. Ty do housenek nakladou svá vajíčka a zachrání tak strom, aniž by sám musel hnout větví. Tento tichý systém spolupráce mezi druhy vědci nazývají „ekologickou diplomacií“.
2. Lesy mají svou vlastní sociální síť
V hloubce země, pod našima nohama, se rozkládá spletitá síť mycelií- jemných vláken hub, které propojují jednotlivé stromy jako živý internet. Tato „Wood Wide Web“ síť přenáší živiny, vodu i informace.
Mykorhizní houby dostávají od stromů cukry z fotosyntézy, a na oplátku jim pomáhají čerpat z půdy vodu, dusík, fosfor a další látky, které by samy nikdy nedokázaly získat. Stromy díky nim nejen lépe rostou, ale dokážou se také navzájem varovat, když je některý z nich oslaben.
Zní to jako poetická metafora, ale věda ji potvrzuje: zdravý les je organismus, kde spolu jednotlivé bytosti neustále komunikují a sdílí zdroje. Strom, který má víc, se „podělí“ s tím, který strádá. Je to systém, který připomíná solidaritu.
3. Mateřské stromy vychovávají své potomky
V lese existují jedinci, kterým vědci říkají mother trees. Jsou to staré, rozložité bytosti s hlubokými kořeny a rozsáhlými spojeními v podzemní síti. Právě ony živí malé sazenice ve svém okolí, dávají jim stín, posílají živiny a chrání je před nástrahami prostředí.
Pod buky pronikne k zemi sotva tři procenta světla, což zajišťuje, že mladé stromky nerostou příliš rychle a zesílí postupně. Matka-strom si s nimi udržuje kontakt prostřednictvím svých kořenů, kdy s nimi sdílí vodu, cukry i chemické signály.
Když pak jednou padne, jejich místo v koruně lesa zaplní právě tyto stromky, které trpělivě čekaly na svou chvíli. Život v lese tak pokračuje jako pomalý, nekonečný dech.
4. Stromy stárnou podobně jako my
Když se podíváme zblízka, kůra stromu se chová stejně jako naše kůže. Chrání jemné vnitřní vrstvy, dýchá, olupuje se a s přibývajícím věkem ztrácí pružnost. Vrásky na kmeni jsou jako jizvy času, mapy života, který strom prožil.
Jakmile strom dospěje, už neroste do výšky, ale do šířky. Jeho tělo se rozšiřuje, větve se lámou a uvnitř kůry se pomalu rozvíjí houby, které jednou promění jeho tělo v půdu. Ani smrt pro strom není koncem, jeho rozkládající se dřevo se stává domovem pro houby, mech, hmyz i nové sazenice. Tak se kruh života uzavírá.
Les jako zrcadlo
Když se díváme na les, díváme se vlastně na sebe. Vidíme společnost, která komunikuje, pečuje, stárne a umírá. Les nás učí v propojení. Každý strom je jednotkou ve velké síti života.