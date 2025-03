Zvažovala rozvod. Dáda Patrasová: "Uteču za milencem do Itálie!"

Manželství slavné herečky a moderátorky prochází poměrně turbulentním obdobím. Vypadá to však, že řešení by se našlo, i kdyby měl přijít rozpad.

Někdejší královna dětských srdcí, princezna Xenie i Koloběžka, Dáda Patrasová, má v poslední době v manželství náležitou divočinu.

Alkoholické extempore jistě není potřeba obšírně připomínat, však se jeho dozvuky nesou médii už skoro tři týdny. A jasně, že podobná pozornost úplně na rodinné pohodě nepřidá, obzvlášť když si Dáda myslí, že Felix její problémy přifukuje a zveličuje.

Dáda dokonce tvrdí, že několikrát zvažovala rozvod, na což nakonec nedošlo, ale nyní by se alespoň ráda viděla se svým bývalým italským milencem Vitem. Prý jsou stále v kontaktu, ale do Česka ho zvát nechce: „Italové jsou zimomřiví, takže asi až bude hezky,“ vysvětlila.

Sama by se ale nebránila cestě na jih za ním: "S tím já nemám problém," řekla doslova. Vito je prý známý celé její rodině, protože se znají už nějakých pětadvacet let. A prý má rád i Felixe, smála se Dáda.

Inu, neměli by si do vyčítat, však Felix dlouhé roky udržoval poměr s Lucií Gelemovou, kvůli čemuž právě Dáda uvažovala o rozvodu: "Bylo to ve hře. Dvakrát jsem chtěla podat žádost o rozvod. Jednou to bylo, když měl mimomanželský sedmiletý poměr, a pak to bylo nedávno. Možná to bylo loni. Proč? Nebudu ho pomlouvat, jako to dělá on," uvedla herečka. Přesto se rozhodla zůstat, a to hlavně kvůli rodině.