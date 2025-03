Manželka legendárního trenéra Růžičky prodává nahotu. Založila profil na neslušné platformě

Pozornost pouze na sociálních sítích už Marii Růžičkové nestačí, zkusí přidat ještě příjem z vystavování neslušností.

Jestli se Marii Růžičkové, manželce legendárního trenéra Vladimíra Růžičky, nedá něco upřít, je to svobodná a otevřená mysl. Nedávno bez uzardění přiznala, že ve vztazích podváděla a vlastně vůbec ničeho nelituje, protože to je prostě život. A teď přišla s další dekadentně moderní novinkou.

Založila si totiž profil na OnlyFans. Jaký druh obsahu, videí a fotek je za úplatu k nalezení zrovna na těchto stránkách, jistě není potřeba vysvětlovat. A pokud ano, buďte v klidu, nejspíš nebudete cílová skupina.

„Ano, založila jsem si OnlyFans. Už mě to lákalo dlouho a žijeme už v jiný době.V Americe to frčí a má to každej druhej člověk,“ vystřihla Růžičková poměrně mrazivou glorifikaci selhání západní společnosti.

„Jen u nás se z toho ještě pořád dělá velký haló. Nebudu se tady obhajovat, znám i spoustu známých modelek, které se vystavuji nahé, a svět se točí dál. Proč ne... takže kdo je zvědavý, určitě mrkni,“ dodala ještě na svém Instagramu.

Odkaz na zmíněný profil si případní zájemci budou muset najít sami, ale... To jistě nebude takový problém.