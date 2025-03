Metrák dole! Oblíbený herec prošel peklem a zhubl neskutečných 112 kilo

Špatné věci se vždy snaží proměňovat v pozitivitu. A tohle motto pomohlo i s váhou a neuvěřitelným zhubnutím.

Herec Lukáš Malínek se s problémy s váhou potýkal prakticky od útlého dětství. A bavíme se o náležité váze, žádných pár roztomilých kilo navíc: Měl přes 200 kilo, a to už pak máte docela problém nerozbít židli či dostat místo v letadle.

Lukáš nakonec dokázal tenhle rozjetý vlak horkotěžko ubrzdit, ale jak to tak bývá, na chvíli se převrátil na druhou stranu a přehnaným hubnutím si přivodil mentální anorexii: „Snědl jsem třeba jen půlku jablka denně,“ popisuje herec. Po útrapách a krizích se mu ale povedlo situaci uhlídat, vyvážit a dostat se do zdravého normálu.

„Lítost není na místě, lítost vede do záhuby. Důležitý je se z toho nepo*rat. Negativní moment v životě může být sakra dobrá motivace a motor,“ řekl herec pro magazín eXtra.cz. Motivace k hubnutí totiž nebyla z nejjednodušších: Herci zemřela babička a pak ještě prošel rozchodem.

Bolest ale Lukáš zvládl přetavit v silnou vůli a kila letěla dolů, že se okolí nestačilo divit.

„Nenechte se v životě ponižovat. Pokud se tak stane od člověka, kterého milujete, vezměte nohy na ramena a utíkejte, i když to sakra bolí. Nikdy to nezůstane u jednoho ponížení. Takový člověk si na vás vybíjí jen své neúspěchy a prohry,“ přidal herec ještě radu do života na závěr.