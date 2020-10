Zrodila se pandemie covidu ve wuchanské laboratoři?

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Viníkem epidemické katastrofy není matka příroda, ale čínský stát. Takový výklad počátku pandemie nelze prokázat, ani vyvrátit. Podezření na únik viru z laboratoře ve Wu-chanu jsou ale silná.

Výzkum nebezpečných koronavirů, ničení důkazů a jiné zametání stop včetně internování vědců – to vše posiluje podezření, že pandemie covidu začala 'nehodou' v čínské vědecké instituci.

Prorocké varování

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek vyslovil ve sněmovně názor, který musel diplomaty z čínské ambasády v Praze (a jejich spojence na Pražském hradě) rozpálit do běla. Přiklonil se k výkladu americké administrativy, která už od března zastává názor, že koronavirus, který vyvolává nemoc covid-19, unikl z čínské laboratoře.

"Je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně. Ne že by tam byl uměle vyroben, nicméně unikl, protože tam se běžně prováděly různé výzkumy, které vycházely z přírodních rezervoárů, to znamená z různých netopýrů a podobně. Na modelovém zvířeti (mezihostiteli viru) se ten virus zřejmě dostal ven, dostal se na trh a začala celosvětová katastrofa," prohlásil Roman Prymula.

Prymula měl na mysli Wuchanský virologický institut – místo, kde Číňané testují léky a vakcíny proti nemocím vyvolanými koronaviry typu SARS. V této laboratoři jsou zkoumána nakažená zvířata, kromě jiného netopýři, původní hostitelé koronaviru.

Čínští představitelé jakýkoli únik nebezpečných virů z vědeckého pracoviště popírají. Upozorňují, že v institutu pracují výzkumníci ve čtvrtém nejvyšším stupni biologického zabezpečení (BSL-4) a že jeho hlavní pracoviště byla postavena za asistence západních expertů.

Jenže dva roky před tím, než se koronavirus z Wu-chanu rozšířil do světa, v lednu a březnu 2018, navštívili tamní institut američtí diplomaté a virologové. Jejich delegaci vedl generální konzul ve Wuchanu Jamison Fouss a poradce na velvyslanectví pro životní prostředí, vědu a technologie Rick Switzer. Dostali se i na pracoviště, které se zabývalo koronaviry netopýrů, ze kterých SARS-CoV-2 pochází.

Výsledkem byly dva dopisy vládě do Washingtonu, které zmiňovaly nedostatečné zabezpečení laboratoře. Deník Washington Post napsal, že experti byli znepokojeni zejména nedostatečným počtem kvalifikovaného personálu i technologickými nedostatky v zabezpečení i zacházení s nebezpečným materiálem.

První dopis obsahoval varování, že wuchanský výzkum koronavirů netopýrů a jejich možného přenosu na lidi se může stát zárodkem příští pandemie. Později se ukázalo, že to bylo prorocké varování.

Druhý dopis vyzval americkou vládu, aby pro institut uvolnila potřebné technologie, a tak zvýšila jeho zabezpečení. Tato žádost zůstala ve Washingtonu nevyslyšena.

Další indicií ukazující na wuchanský institut je fakt, že se tam pracovalo se vzorky viru RaTG13 z těl netopýrů. Vzorky byly odebrány v roce 2013 v provincii Jün-nan. Jejich genom se shoduje z více než 96 procent s genomem viru SARS-CoV-2. Dá se tedy říct, že je vlastně shodný.

Virolog Richard Ebright z Rutgersovy univerzity v americké New Jersey k tomu už v dubnu řekl: "O viru víme, že se nalézá na dvou místech na světě. V jünnanské jeskyni a ve wuchanské laboratoři. Je tam skladován od roku 2013."

Máme tedy dvě místa, z nichž jedno (virologický institut) je vzdáleno jen několik kilometrů od místa ve Wu-chanu, kde byly zaznamenány první případy covidu – v okolí tamního tržiště…

Připomenout se patří také to, že tajné služby pěti západních států (Five Eyes) vypracovaly zprávu, ve které obviňují čínské vedení, že znemožňuje vyšetřit původ viru tím, že tají informace, záměrně zničila důkazy v laboratořích i na wuchanském tržišti a umlčela nebo internovala lékaře, kteří se ke vzniku pandemie veřejně vyjádřili.

Jasné důkazy však chybí. Existují pouze nepřímé indicie.

Pochází snad virus ze zkumavky?

Na tuto otázku dávají vědci zápornou odpověď. Mezinárodní tým genetiků a virologů, který SARS-CoV-2 i příbuzné koronaviry analyzoval a zjistil, že virus není uměle upraven. Tento výzkum je podrobně popsán v časopisu Nature Medicine.

Technicky vzato je takový neřád sotva možné uměle vytvořit. Genom koronaviru tvoří jednovláknová RNA (kyselina přenášející informace z do proteinů), se kterou se nedá manipulovat jako s DNA (nositelkou genetické informace).

"Není to uměle vytvořený virus. Pro to svědčí skutečně řada důkazů. Ten virus je velmi komplikovaný," řekl k tomu Prymula a podotkl: "Kdyby ten virus někdo stvořil, tak by to byl génius, před kterým bych já smekl klobouk."

Smekat v tomto případě Prymula nemusí. Smekat by však měli Číňané. Jenže nebudou, protože z korona-krize podle všeho vyjdou jako vítězové. Zatímco západní státy decimuje druhá vlna pandemie, čínská ekonomika je na vzestupné trajektorii a čínští exportéři dobývají nové trhy.