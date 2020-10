Prymula v restauraci a bez roušky. Rezignujte, vyzývají jej politici

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

K rezignaci vyzývají ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) nejen představitelé opozičních stran, ale i šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček. Důvodem jsou fotografie Blesku, podle nichž byl ministr ve středu pozdě večer navzdory platnému zákazu v restauraci. Politici mluví v té souvislosti na sociálních sítích o pokrytectví a papalášství kvůli porušení pravidel, která kabinet vyžaduje po všech občanech kvůli epidemii koronaviru.

Výzvy k odstoupení se týkají i šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, který podle Blesku v restauraci s Prymulou také byl. Faltýnek se ve Sněmovně omluvil a uvedl, že schůzka se uskutečnila ve středu a že jde o jeho chybu. S majitelem restaurace se, jak řekl, zná. S Prymulou probíral misi vojenských zdravotníků ze Spojených států. "Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě," uvedl Faltýnek. Majitel restaurace je nechal v salonku "probrat věci u kafe".

Prymula podle vicepremiéra Hamáčka ztratil kvůli nedodržení vládních nařízení veškerou důvěryhodnost. Nemůže proto pokračovat jako ministr, uvedl Hamáček v prohlášení zaslaném ČTK. Podle fotografií Blesku byl ministr ve středu pozdě večer navzdory platnému zákazu v restauraci. Podle Hamáčka je to pohrdání vůči tisícům lidí v první linii, kteří pracují v boji proti pandemii a zachraňují životy.

"Pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Prymula a pan (šéf sněmovního klubu) Jaroslav Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená. Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanům naší republiky, je to jednoznačně neomluvitelné selhání. Je nemožné, aby vládu a vládní koalici reprezentovali lidé, kteří nerespektují vládní nařízení," uvedl Hamáček.

"Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte," uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pamatujete na prasata v Orwellově Farmě zvířat? Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to ne jen manažersky, ale hlavně morálně.

Román George Orwella Farma zvířat připomněl šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. "Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to nejen manažersky, ale hlavně morálně," uvedl. Rezignace ministra je podle něj namístě, protože bez důvěry se vládnout nedá. "Vláda papalášů, pokrytců a nadlidí. Pane ministře odstupte! Nikdo už vám nemůže věřit ani nos mezi očima!" dodal místopředseda STAN Petr Gazdík.

Podle Blesku byl Prymula ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci Rio's na pražském Vyšehradě. V restauraci byli ve stejnou dobu i další lidé, včetně předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Blesk upozornil také na to, že Prymula neměl při odchodu z podniku nasazenou roušku.

Podle Blesku dorazil Prymula do restaurace ve středu před 22:00. Z podniku poté vycházeli další lidé, ministr odešel okolo 23:30. List uvedl, že Prymula si roušku nenasadil nejen při nastupování do auta, kdy mu řidič držel dveře, ale ani poté ve voze. Faltýnek z podniku vyšel ještě asi o hodinu později, uvedl Blesk. Odjel autem, ale za nějaký čas se znovu vrátil a byl před restaurací s jejím majitelem Raimundem Špundou. Oba muži se bavili, ani jeden z nich neměl nasazenou roušku. Restaurace v Česku musí být už od minulého týdne zavřené kvůli současné epidemické situaci. Lidé by také měli nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému. Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti. Prymula opakovaně na občany apeloval, aby nařízení dodržovali, jinak se epidemii koronaviru nepodaří zvládnout. Restaurace Rio´s na svém webu uvádí, že je kvůli nařízení vlády momentálně zavřená.

První místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková uvedla, že informace Blesku vyžadují okamžité vysvětlení. "Ukázka papalášství a arogance moci v přímém přenosu. Ministr zdravotnictví vysvětluje občanům, jak mají byt doma, a pak jde v noci do restaurace," kritizuje.

Také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Prymulu k omluvě a okamžité rezignaci. "To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat," uvedl. Vláda podle něj nemůže mít důvěru lidí v koronavirové krizi, protože je evidentně součástí problému, nikoliv řešení. "Dokud nezmizí Babišova vláda, nebude odstraněn ani problém," dodal.

"Tady doslova platí, že kážou vodu a pijí víno," napsal ČTK předseda občanských demokratů Petr Fiala. Nikdo už si podle něj nemůže myslet, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) dokáže provést Česko pandemií. "Ministr Prymula a místopředseda hnutí ANO Faltýnek se vysmáli všem lidem, kteří se bojí o svoje zdraví, o život svých blízkých a o holou existenci. Je to smutné a je to zcela nepřijatelné. Nikdo jim už neuvěří, že to myslí vážně. A důvěra v opatření je v zápase proti pandemii klíčová věc," uvedl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK napsal, že pokud jsou informace pravdivé, jedná se o naprostý výsměch a pohrdání občany. "A také zdravotníky a dobrovolníky, kteří pracují a pomáhají v nemocnicích. Není možné, aby pan ministr Prymula i Faltýnek porušovali svévolně opatření platná pro ostatních deset milionů obyvatel. Navíc opatření, s kterými kvůli pandemii přišel právě sám pan Prymula a všem ostatním by za porušení hrozila pokuta," uvedl. Kabinet podle něj podobnými "manýry" ztratí i poslední zbytky důvěry lidí.

Denní nárůst nových případů covidu v Česku přesáhl podruhé 14 000

Ve čtvrtek laboratoře zaznamenaly 14 151 nakažených koronavirem, zhruba o 800 méně než v rekordní středu. Do statistik od čtvrtečního podvečera přibylo dalších 17 úmrtí, celkem s nemocí covid-19 zemřelo 1845 lidí, nejvyšší počet úmrtí připadá na středu, a to 113. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 4777 lidí, z toho 735 ve vážném stavu.

Od 1. března, kdy byli v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, bylo celkem potvrzeno zhruba 223 000 případů covidu-19. Aktuálně nemocí trpí téměř 134 000 lidí. Většina nakažených má mírný průběh nemoci, počet hospitalizovaných ale v posledních dnech prudce roste.

Zemřelých s onemocněním covid-19 přibylo od začátku týdne 355, v pondělí poprvé počet úmrtí dosáhl stovky, na úterý připadá 87 zemřelých, na středu 113 a na čtvrtek zatím 55.

V tomto týdnu laboratoře provedly také dosud nejvíce testů za jeden den, ve středu jich evidovaly přes 44 000. Rekordní byl ve středu i podíl lidí pozitivně testovaných na nemoc covid-19, dosáhl téměř 34 procent.

Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít.



A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravda.



