Zmasakrujte na Valentýna expartnery - aspoň symbolicky

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Připadá vám Den svatého Valentýna jako vlezlý svátek, štvou vás zamilované páry a trápí vás váš expartner? Zoo v texaském El Pasu pořádá antivalentýnskou akci přímo pro vás.

Blíží se polovina února, což znamená, že je za rohem Den svatého Valentýna - oblíbený svátek všech zamilovaných. Ač je stále poněkud černohumorné, že se jako den lásky slaví právě 14. únor, tedy údajné datum mučednické smrti svatého Valentýna. Ale poprava a láska k sobě asi celkem sednou.

U nás se spousta lidí k Valentýnu pochopitelně staví stále negativně, ostatně se v tuzemsku nejedná o nijak tradiční svátek a k oslavě lásky tu máme primárně 1. květen.

ČTĚTE TAKÉ:

Kočičí kavárny nabízejí návštěvníkům netradiční zážitek a kočkám nový život

Ovšem i na Západě, kde jinak jde o profláklý a populární den, najdeme akce pro lidi, kteří se k Valentýnu staví odtažitě - ať už proto, že je vytáčí přehnaná komercializace svátku, nebo proto, že se jim zrovna nedaří v milostném životě.

Perfektní antivalentýnskou akcí, která si díky své neobvyklosti dokázala získat spoustu pozornosti, se může pochlubit texaská zoo v El Pasu. Ta již druhým rokem nabízí zájemcům možnost před Valentýnem pojmenovat stovky švábů po jejich expartnerech, na nichž si následně během přímého přenosu pošmáknou místní zvířátka.

Akce je nazvaná příhodně Quit Bugging Me (volně přeloženo "přestaň být obtížný hmyz") a již loni se stala těžce virální. Do americké zoo chodila přes facebook jména pro šváby z celého světa. Především místní surikaty, ale i třeba opičky si tak v loňském roce pošmákly na více než patnácti stech švábech. Letos je očekávána ještě větší účast a na své si tedy krom lidí, kteří jsou naštvaní na své bývalé partnery, přijde spousta dalších zvířátek.

Antivalentýnská akce bude dokonce třídenní, krmení začne v pátek na Valentýna a zopakuje se i v sobotu a neděli. Krom oblíbených surikat, které se společně se šváby staly prakticky maskoty celé akce, si na "expartnerech" pochutnají třeba i místní oceloti, nosálové, gibboni, orangutani nebo i plazi a ptáci.

Tentokrát se jména pro šváby do El Pasa neposílají přes sociální síť jako loni, ale přímo přes stránky zoologické zahrady, a to až do 15. února. Společně se jménem je zároveň možné poslat zoo i finanční podporu. S tím je spojená i další, pro někoho určitě zábavná, pro někoho naopak spíše nechutná věc - sám ředitel zoo přislíbil, že za každých 1000 dolarů poslaných společně se jmény sní osobně jednoho švába. Zatím se na kontě od 1. února objevilo něco přes 1000 dolarů, takže jednu křupavou pochoutku má šéf zoo už jistou.

Zapojit se klidně mohou i Češi a nemusejí se bát, že přijdou o švandu z masakrování švábů. Stejně jako loni bude zoo antivalentýnskou akci streamovat na svém facebooku (lze tam stále najít spoustu videí z minulého ročníku), případně přímo na stránkách zoo běží neustále online záběry z některých výběhů - včetně s akcí spjatých surikat.

No není to krásná oslava Valentýna? Upřímně se k výročí mučednické smrti hodí výrazně víc, než romantické večeře, koukání na zamilované filmy a podobně otřepané věci.