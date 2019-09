Když zákony regulují sex

Snaha omezit zákonem sex přiměla tisíce rozezlených Indonésanů vyjít do ulic. Protestují proti návrhu nového trestního zákoníku.

Kromě trestů za kritiku prezidenta a viceprezidenta obsahuje zákoník penalizace týkající se sexu. Podle návrhu má v Indonésii být trestný pohlavní styk mezi nesezdanými partnery. Soud za něj bude moci uložit rok vězení.

Souloží to pro pro nesezdané páry ale nekončí. Zákonodárci vidí problém už v pouhém společném soužití nesezdaných lidí. Pokud tak nemanželský pár sdílí společnou domácnost, může mu v takovém případě hrozit i půl roku za mřížemi.

Zákony by se navíc měly vztahovat i na cizince, což by mohlo poškodit příjmy z turistiky. Představa, že třeba na také Bali si ze západního světa létají pořádně užít dovolenou jen sezdané manželské páry, je úsměvná.

S novým trestním zákoníkem to naštěstí po vlně kritiky nevypadá až tak černě. Indonéský prezident Joko Widodo na začátku týdne vyšel kritikům částečně vstříc a projednávání návrhu zatím odložil. Slíbil, že některé články budou přezkoumány.

Protesty nicméně pokračují. Indonésané v nich usilují o větší svobodu včetně sexuálního života. V našich poměrech je to stěží nepředstavitelné, přesto všude možné po světě existovaly nebo existují nejrůznější bizarní zákony bizarně regulující sexuální život.

V dnešní době se sexuálním životem pochopitelně souvisí pornografie, především internetová. I proti té pak míří nejrůznější zákony. A to nejen v totalitních státech nebo v zemích řízených náboženskými teokraciemi.

V Indii v roce 2015 nechala kancelář tamního premiéra na žádost vášnivého aktivisty a právníka Kamleshe Vaswaniho zablokovat více než osm set pornostránek po té, co věc zamítl odklepnout indický Nejvyšší soud.

Vaswani se ve svém manifestu nechal slyšet, že pornografie je horší než Hitler, AIDS a jaderný holokaust. Zbytek Indie měl ale, jak se zdá, více rozumu a po vlně kritiky byla nakonec pornografie na indickém internetu opět odblokována.

Do boje s internetovým pornem se v minulosti rozhodl pustit i Izrael, i když ne přímo. V roce 2016 poslanci schválili, že v zemi budou automaticky blokovány pornostránky a uživatel se k nim může dostat jen pokud požádá poskytovatele internetových služeb, aby mu přístup na obsah pro dospělé odblokoval.

Israel's govt looks set to pass a bill that'll ban access to all porn & offensive sites. But there's a workaround... https://t.co/0JmeiH6XqD pic.twitter.com/Io8nq9AlGF