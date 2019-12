Narkobaronův bratr vyhlásil boj společnosti Apple

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Roberto Escobar, bratr výrazně známějšího drogového barona Pabla Escobara, na sebe rád strhává pozornost. Momentálně se vytasil se svérázným plánem na porážku společnosti Apple. Pohoří stejně jako v případě střetu s Elonem Muskem nebo Donaldem Trumpem?

Legendárního kolumbijského drogového barona Pabla Escobara není potřeba příliš představovat. Vedl nechvalně proslulý Medellínský kartel, v 80. letech ovládal až kolem osmdesáti procent celosvětového obchodu s kokainem a v roce 1989 byl časopisem Forbes zařazen na osmou příčku žebříčku nejbohatších lidí planety. Escobar je jistě světoznámou osobou, na čemž má nepochybně svůj podíl i společnost Netflix, která na motivy jeho života před pár lety natočila populární seriál Narcos.

Vedle slavného kokainového krále je tu ale i jeho o tři roky starší bratr a zločinecký kolega Roberto Escobar, který je na rozdíl od zastřeleného Pabla stále naživu (v lednu Roberto oslaví 73. narozeniny) a celkem často o sobě dává vědět světu, ač většinou pořádně bizarním způsobem.

Roberto Escobar, přezdívaný El Osito ("medvídek"), byl v minulém století pravou rukou svého bratra v Medellínském kartelu a na starosti měl mít údajně účetnictví a zabijáky. Zatímco Pablo v roce 1993 zahynul během přestřelky s policií, Roberto se nechal v témže roce zavřít do vězení, kde si poseděl přes deset let (a kde mu dva týdny po bratrově smrti vybuchla dopisová bomba, která doživotně poškodila jeho zrak a sluch).

Momentálně je Roberto Escobar znám především mezi internetovými vtipálky, protože se jednou za čas na internetu vytasí s nějakou skutečně svéráznou a virální věcí. Jen těžko lze soudit, zda starý gangster své kroky a prohlášení myslí skutečně vážně, nebo si prostě jen rád z lidí dělá dobrý den. Momentálně na sebe upozornil tím, že se rozhodl pustit do války se společností Apple, kterou je údajně připravený zničit.

Ne tak docela nový telefon

A jak chce Roberto obrovského výrobce iPhonů položit na lopatky? Jednoduše se prostřednictvím své společnosti Escobar Inc rozhodl vrhnout na trh s chytrými telefony s kousky "vlastní výroby". Nedávno tak ve velkém (a dost laciném) stylu společnost představila ohebný pozlacený smartphone Escobar Fold 1, který je k mání od 350 dolarů (cca 8000 korun).

Reklamní videa a fotografie představující Robertův trumf proti Applu jsou plná polonahých (a místy i úplně nahých) modelek, které se se zlatými telefony v rukou kroutí, olizují je a kdovíco ještě. Vlastně většinu času hraje zlatý smartphone ve slušně nevkusné reklamě hodně vedlejší roli.

Jenže ohebný Escobar Fold 1 ve skutečnosti není žádná novinka. Doopravdy se jedná o první ohebný smartphone vůbec – letos v lednu představený FlexPai od nepříliš známé čínské značky Royole, která za něj mnoho chvály nesklidila - spíše naopak. Roberto Escobar ho pouze nechal pořádně kýčovitě dozdobit a přejmenovat.

Takže těžko říct, jak se bude bývalému zločinci s "jeho" smartphonem proti Applu válčit. Pobavit lidi a získat si slušnou pozornost tento internetový eskamotér svými kousky ale opravdu umí. Escobar Fold 1 ostatně není první případ, kdy si bratr kokainového magnáta užívá pozornost internetu.

Escobar vs. Musk

Za připomenutí stojí určitě kauza z poloviny letošního roku, kdy si Roberto vzal na paškál známého vynálezce, podnikatele a rovněž slušného internetového exota Elona Muska. Podle kolumbijského gangstera totiž šéf Tesly ukradl jeho nápad na žertovný příruční plamenomet.

Ten svérázný Musk původně slíbil vytvořit a prodávat, pokud lidé od jeho tunelovací společnosti The Boring Company koupí přes padesát tisíc reklamních čepic. Což se stalo, a vynálezce tak v roce 2018 začal pod značkou The Boring Company prodávat plamenomety nazvané kvůli celním předpisům Not a Flamethrower (doslova "ne plamenomet"). Společnost vytvořila a prodala dvacet tisíc kusů po pěti stech dolarech.

Roberto se ale v letošním roce ozval s tím, že šlo ve skutečnosti o jeho nápad, který mu prý v roce 2017 ukradl jeden z Muskových zaměstnanců. Samotná společnost Escobar Inc v letošním roce začala prodávat vlastní příruční plamenomety velmi podobné právě těm Muskovým, a to za poloviční cenu 250 dolarů. A opět doprovázené fůrou fotek a videí polonahých modelek hrajících si se "zbraní".

"Elone, oba víme, že jsi ukradl můj nápad. Sto milionů dolarů to urovná. Akcie Tesly nebo peníze v hotovosti," nechal se tehdy slyšet Roberto a pro média rovněž prohlásil, že "Musk je horší, než byl můj bratr. Je to člověk, který zrazuje lidi. Pablo nikdy nikoho nezradil".

Šéf Tesly se jeho požadavkům ale pouze vysmál na twitteru. Následně Escobar místo požadování peněz nabídl Muskovi spolupráci a navrhl založení společné firmy Elon Escobar Drugs Inc, která by se zaměřovala na obchod s lékařskou marihuanou. Jak asi někteří vědí, Elon Musk má ke kouření marihuany rozhodně pozitivní vztah, přesto ale ani tento návrh Roberta Escobara nebyl vyslyšen.

Lepší než obchodovat s drogami

Podobné problémy měl Roberto Escobar i se společností Netflix, a to kvůli zmíněnému seriálu Narcos. "Medvídek" od internetové televize požadoval peníze například za to, že podle něj v seriálu popletli některé věcí ohledně příběhu kartelu, nebo proto, že mu měli ukrást právě slovo "narcos", o němž tvrdí, že ho sám vymyslel v 90. letech. Společnosti také výhružně doporučil, aby si do ochranky raději pořídila schopné střelce.

Krom Applu, Muska a Netflixu má Roberto problém i se současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na začátku roku 2019 prohlásil, že má mraky důkazů o Trumpově napojení na narkomafii a je připravený se s nimi vytasit, pouze potřebuje sehnat peníze na právníky.

Na serveru GoFundMe, kde je možné vybírat peníze od dárců, tak Roberto založil kampaň Bye Bye Trump ("sbohem, Trumpe") a snažil se získat 50 milionů dolarů. Server jeho kampaň sice brzy smazal, během deseti hodin se mu však povedlo vybrat úctyhodných 10 milionů. Roberto pak založil další kampaň nazvanou Impeach Trump Fund (fond na obžalování Trumpa), celá věc nakonec ale opět vyšuměla jako většina Robertových eskapád.

Těžko tak opravdu soudit, jestli je Roberto Escobar svérázný internetový troll, nebo člověk toužící za každou cenu po pozornosti. Krom výše zmíněných věcí mezi jeho profláklé brykule patří třeba ještě to, že rozjel vlastní kryptoměnu Dietbitcoin, protože klasický Bitcoin je podle něj nástroj CIA. Případně se v minulosti kasal, že objevil lék proti AIDS, který by měl představit do roku 2023. Uvidíme, ale asi je rozumné si tipnout, že to skončí jako většina Robertových projektů. Na druhou stranu - dělat skopičiny a bavit internet (ať už záměrně, či nezáměrně) je asi pořád lepší, než obchodovat s kokainem.