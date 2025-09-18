Život se jí promítl před očima! Agáta Hanychová se zřítila ze schodů: "Mám rozbitou hlavu a fialový zadek"
18. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Influencerka už si na kluzké ponožky dá nejspíš pořádný pozor.
Není každý den posvícení, což platí dvojnásob, pokud si na kluzké schody vezmete tlusté zimní ponožky a začnete den stylově: Krvavým držkopádem.
Tuto silně nepříjemnou zkušenost má za sebou známá influencerka Agáta Hanychová, která se na sociálních sítích svěřila, že, jak se říká, hodila velmi zlá záda.
„Dnes jsme měly jít s Rózou plavat, mít takový hezký holčičí den. A co se nestalo? Sklouzla jsem ze schodů, protože jsem měla tlustý ponožky,“ postěžovala si Agáta.
A nešlo o nějaký maličký karambol, Agáta nejspíš vystřihla i pár sudů, protože následoval výčet zranění: „Mám rozbitou hlavu, to jelito, co mám na pr*eli, byste opravdu vidět nechtěli, a mám ho i na lokti,“ přiznala.
O tom, zda by někdo chtěl vidět její pozadí, by se samozřejmě dalo polemizovat. Důležité nicméně je, že pád nedopadl ještě hůř. Protože klidně mohl.
„Promítnul se mi v podstatě celý život před očima, klepu se a je mi špatně...“ přiznala.
Zvažovala cestu do nemocnice, nakonec ale zůstala doma, protože už večer měla přijít na natáčení Show Jana Krause: „Po třiceti hovorech s mámou a konzultacích s Mírou jsme si řekli, že hlava na šití není, už mi z ní krev neteče,“ provedla autodiagnózu za pomoci rodiny.
Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, je také potřeba doplnit, že vyšetření nenechala pouze na laickém okolí: „Zavolali jsme našemu kamarádovi, co je primář v Motole, který mě ošetřil přes facetime a řekl, že je to OK. Dala jsem si tam mašličku, zelenou vodičku a šla jsem točit,“ uvedla pro Blesk.
Inu, Agáta je prostě svoje, ať už přijde na cokoliv. Zranění nevyjímaje.
Dodala, že otřes mozku nakonec neměla. Pozadí to ale zřejmě odneslo docela solidně, protože ho opět zmínila: „Co ale mám, to je fialový zadek.“