Zemřel Shane MacGowan, zpěvák a zakladatel The Pogues

Zemřel irský zakladatel britské punkové a folkové kapely The Pogues Shane MacGowan. Úmrtí dnes na instagramu oznámila jeho žena Victoria Mary Clarkeová. MacGowanovi, který byl vedle nezaměnitelného hlasu a vizáže známý také svými alkoholovými výstřelky, bylo 65 let.

MacGowan je známý především jako frontman skupiny The Pogues, která hraje takzvaný celtic punk, tedy směsici punku a tradiční irské hudby. Je spoluautorem řady jejich hitů, mimo jiné Fairytale of New York, The Sick Bed of Cúchulainn nebo A Pair of Brown Eyes.

„S nejhlubším zármutkem a těžkým srdcem oznamujeme skon našeho krásného, drahého a vroucně milovaného Shanea MacGowana,“ uvedla rodina v dnešním prohlášení.

Už v 70. letech, tedy ještě před založením The Pogues, měl MacGowan svoji kapelu The Nipple Erectors. V 90. letech, po vyhazovu od The Pogues, pak vytvořil další formaci Shane MacGowan and The Popes. Později se k The Pogues vrátil.

MacGowan se podílel také na nahrávce písně Perfect Day Loua Reeda pro charitativní akci Children in Need, která se dostala do čela britské hitparády a vydělala charitě více než dva miliony liber. Mezi jeho blízké přátele patřil americký herec Johnny Depp, který předloni i v Karlových Varech uvedl životopisný dokumentární film režiséra Juliena Templeho Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem.