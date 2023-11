Pro Ukrajinu bude jednodušší získat zpět Krym než Donbas, přiznal Zelenskyj

„Když se podíváme na Donbas, tak lidé tam už deset let žijí v jiném prostředí, je to dlouhý proces,“ uvedl Zelenskyj a poukázal přitom na válku na východní Ukrajině s proruskými separatisty, která začala v roce 2014. „Území se navracejí s lidmi, a pokud lidé nechtějí, tak to bude složité,“ zdůraznil prezident.

Ve stejném roce, kdy propukly boje na východní Ukrajině, Rusko nelegálně anektovalo poloostrov Krym. Krátce poté, co klíčová místa na poloostrově obsadili ruští vojáci, vypsaly krymské úřady referendum, v němž se většina krymských obyvatel vyslovila pro připojení k Rusku. Ukrajinské vedení a západní státy ale hlasování označily za ilegální a zmanipulované.

„Na Krymu boje nebyly, a proto si myslím, že Krym opravdu čeká na navrácení. Donbas také, ale bude to složité, protože velká část tohoto území byla okupovaná a velmi silně militarizovaná,“ sdělil prezident. Prohlásil také, že proruští separatisté z Donbasu jsou mnohdy motivovanější bojovat než vojáci ruské armády.

The frontline command post of Kupyansk defenders. It was an honor to meet and award the warriors.



The fighters on the Kupyansk front are defending the peaceful life of Ukrainians, the people of Kharkiv region. I thank the warriors for their service, for defending our state! I… pic.twitter.com/pq4QdGXBNP