Slavná a oblíbená herečka oslavila narozeniny. Věk by ale správně neuhodl nikdo

Oblíbená herečka sfoukla třiapadesát svící, ozbrojená svým zářivým úsměvem a mírně rozjívenou, tak trochu dívčí vitalitou ale vypadá na daleko míň.

Známá česká herečka Sabina Laurinová oslavila před několika dny své 53. narozeniny. Není ale potřeba se potýkat se splínem, jak všichni kolem stárnou a že je zase další rok v háji – Sabina pořád jiskří energií a dle vlastních slov si žádnými ubíhajícími roky nehodlá nechat rozhodit náladu.

„Jediná spravedlnost je, že nám čas odchází všem stejně. Každý to má nastavené v hlavě jinak. Myslím si, že se člověk nesmí trápit tím, že roky utíkají, prostě všem utíkají. Důležité je, abychom byli zdraví,“ řekla na téma svého věku redakci Super.cz.

Žádnou divokou reportáž z bujarých oslav, při nichž lidé padali ze střech a káceli se do bazénů, však čekat nemusíte: Sabině jednak připadly narozeniny na pracovní den, a jednak stejně nemá ve zvyku je nějak výrazněji slavit. Radši má prý oslavy narozenin známých či rodiny, při svých vlastních má spíš tendenci uzavřít se do vlastní mysli a bilancovat.

„Vždycky na narozeniny mám pocit, že se stáhnu do sebe, a to i třeba na Silvestra, kdy se má oslavovat. Spíš si tak tiše rekapituluji určité věci. Jsem šťastná ten den za to, co mám. Takže je to spíš takový klidný den,“ prozradila.