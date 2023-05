Zemřela Tina Turnerová

Turnerová se proslavila jako interpretka hitů Simply the Best, We Don’t Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye. Zpěvačka proslula odvážnými kostýmy a energickým vystupováním, její koncerty bývaly velká show.

„Rocková babička“, jak zní asi nejčastější zpěvaččina přezdívka, prodala přes 200 milionů desek. Získala mimo jiné 12 cen Grammy (včetně ceny za celoživotní zásluhy) a vstoupila do rokenrolové Síně slávy. Její hudební dráhu zásadně ovlivnil manžel Ike Turner, který její kariéru nejprve nastartoval, ale pak ji svým bouřlivým životem a násilnickým chováním komplikoval.

Odchod legendy komentovaly osobnosti ze světa showbyznysu i Bílý dům. Fanoušci před jejím domem zapalují svíčky.

„Tina byla jedinečnou a pozoruhodnou přírodní silou se svou odolností, neuvěřitelnou energií a obrovským talentem,“ uvedl Roger Davies, který byl 30 let jejím manažerem. „Od prvního dne, kdy jsem ji v roce 1980 potkal, si naprosto věřila, zatímco málokdo jiný jí v té době věřil... Bude mi velmi chybět,“ dodal podle BBC News Davies.

„Odchod mé úžasné přítelkyně Tiny Turnerové mě velmi zarmoutil. Byla to skutečně nesmírně talentovaná umělkyně a zpěvačka. Byla inspirativní, vřelá, vtipná a velkorysá. V mládí mi velmi pomohla a nikdy na ni nezapomenu,“ napsal na twitteru Mick Jagger a připojil dvě společné fotografie.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO