Láska jako trám: Sexy spisovatelka vítá jaro po boku nového partnera. Štěstím jen září

Už bylo načase – půvabná spisovatelka se musela porvat s dlouhou samotou, teď to ale vypadá, že má konečně oporu, jakou si zaslouží.

Sexy spisovatelka Radka Třeštíková se dlouho neukázala s žádným partnerem, což je upřímně trochu s podivem, protože Radka vypadá tak, že může mít prakticky každého, na koho si úplně normálně ukáže prstem. Jedná se nicméně o velmi nebezpečnou kombinaci, protože je nejen neskutečná kočka, ještě k tomu má i pod čepicí – bez toho by totiž úspěšné knihy napsat opravdu nešlo.

Pánům nejspíš imponuje tak moc, až se jí tak trochu báli. Kdo ví. Kdo se nicméně nebál ani trochu, je podnikatel Jaroslav Vít, bývalý manžel známé moderátorky Ivety Lutovské. Radka s Jaroslavem vztah chvíli tajili, nakonec se ale díky Blesku dostal na veřejnost a teď už žádné tajnůstkaření nedává smysl.

Naopak, Radka vypadá, že je ráda, že si může metaforicky konečně zakřičet štěstím do světa. A za právě takové radostné zavýskání by šla považovat nová společná fotka s partnerem, kterou Radka vystavila na Instagramu. No řekněte, nesluší jim to snad?