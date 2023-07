Zemřela irská zpěvačka Sinéad O‘Connorová

„S velkým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše milovaná Sinéad. Její rodina a přátelé jsou zdrceni a požádali o respektování soukromí v této velmi těžké chvíli,“ napsala rodina zpěvačky v prohlášení pro irská média.

Na zpěvačku na twitteru zavzpomínal i irský premiér Leo Varadkar. „Její hudbu miloval celý svět a její talent neměl konkurenci a nedal se s ničím srovnávat. Upřímnou soustrast její rodině, jejím přátelům a všem těm, kteří milovali její hudbu,“ napsal.

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z