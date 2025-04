Orgány 17letého Ukrajince z Prahy pomohly zachránit šest dětí

Orgány 17letého Ukrajince z Prahy, který loni v říjnu zahynul při jízdě na střeše soupravy vídeňského metra, pomohly zachránit nejméně šest dětí.

S odvoláním na prohlášení rodiny o tom informoval německý deník Bild. Jízdu na střeše vagonu tehdy nepřežil také 18letý Čech, který v listopadu v nemocnici podlehl těžkým zraněním.

Ukrajinec identifikovaný jako Vlado, jehož rodina v Česku žije deset let, odjel loni v říjnu s dalším kamarádem z Česka do Vídně. Zde se společně s dvěma Rakušany rozhodli podniknout takzvané surfování na vlaku metra. Při příjezdu do nadzemní stanice Schönbrunn oba mladíci z Česka narazili do nadchodu. Lehká zranění utrpěl také 16letý Rakušan, zatímco jeho 13letý krajan vyvázl bez zranění.

Již po neštěstí zdravotníci informovali o darování orgánů. "Zejména při úmrtí dítěte to rodině často poskytuje trochu útěchy," řekl jeden z lékařů. O tom nyní s odvoláním na rodinu informoval i Bild.