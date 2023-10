Zemřel herec Matthew Perry. Chandler z Přátel se utopil ve vířivce

Magazín TMZ píše, že herec utopil ve svém domě v Los Angeles ve vířivce. Na místě tragické události nebyly nalezeny drogy a podíl na smrti nemá nikdo další.

Perrymu, který byl několikrát nominovaný na cenu Emmy, bylo 54 let. Dlouho se potýkal se závislostí na lécích a alkoholu.

Matthew Perry's Last Time Seen in Public Was Meal with a Friend, Plus His Eerie Last Post | Click to read more https://t.co/lSJRusnoHX

Perry si získal srdce diváků jako představitel sarkastického a nejistého Chandlera Binga, kterého v deseti sériích Přátel ztvárnil ve všech více než 230 epizodách. Seriál z let 1994 až 2004 z něj udělal jednu z nejvýraznějších postav Hollywoodu po boku kolegů z Přátel - Jennifer Anistonové, Courteney Coxové, Lisy Kudrowové, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera.

Seriál se od svého prvního uvedení na obrazovky stal kulturním fenoménem. Skupina mladých Newyorčanů, která se zrodila v hlavách scénáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí. Třeba sestřih Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě.

Rest In Peace, Matt Perry!

You provided millions of people all around the world with laughter and comfort!



Thank you for being our Chandler Bing! #friends #matthewperry pic.twitter.com/K1ogViJmei