Zelenskyj žádá NATO o stíhačky a tanky, na které se „práší ve skladech“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně žádal mezinárodní společenství o dodávky stíhaček, tanků a těžkých zbraní. Chtěl by je využít zejména k osvobození lidí v obléhaném ukrajinském městě Mariupol. Zelenskyj to řekl ve videu zveřejněném na stránkách úřadu prezidenta krátce před půlnocí.

„Ukrajina nemůže sestřelovat ruské rakety brokovnicemi a kulomety,“ řekl Zelenskyj.

Vedle letadel a tanků žádal o systémy protiraketové obrany a střely použitelné proti lodím. „Naši partneři to všechno mají, leží to v jejich skladech pokryté prachem,“ řekl prezident. Ukrajina podle něj potřebuje pouhé jedno procento vybavení NATO. „Nežádali jsme o víc. Ani teď nežádáme o víc. A čekáme na to už 31 dní,“ prohlásil Zelenskyj s odkazem na počet dní od začátku ruské invaze.

Prezident již dříve požádal svůj polský protějšek Andrzeje Dudu o těžké zbraně. Varoval, že bez dodávek od spojenců pro Ukrajinu hrozí Pobaltí, Polsku, Slovensku a celé východní Evropě střet s Ruskem.

Strategií USA není změna režimu v Rusku ani jinde na světě, řekl Blinken

Strategií Spojených států není změna režimu v Rusku ani jinde na světě, řekl dnes při návštěvě Izraele americký ministr zahraničí Antony Blinken. Americký prezident Joe Biden v sobotu prohlásil, že ruská hlava státu Vladimir Putin nemůže zůstat u moci.

„Myslím, že prezident, Bílý dům, včera (v sobotu) večer prostě zdůraznil, že prezidentu Putinovi nesmí být dovoleno vést válku nebo agresi proti Ukrajině nebo komukoli jinému,“ poznamenal Blinken k vyjádření, kterým prezident USA zakončil svůj sledovaný projev ve Varšavě.

Biden ve vystoupení v polské metropoli mimo jiné prohlásil, že pro ruskou invazi na Ukrajinu neexistuje žádné ospravedlnění. Moskvou uváděné důvody k vojenské akci označil za nemravné a cynické. Putin podle Bidena zahájením války udělal „strategickou chybu“ a přepočítal se, když se domníval, že Ukrajinci budou ruské vojáky vítat. „Proboha, tenhle muž nemůže zůstat dál u moci,“ uzavřel své vystoupení.