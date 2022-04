Zelenskyj: Svět musí reagovat hned, ruská armáda používá opakovaně fosforovou munici

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že není možné učinit stoprocentní závěry o tom, zda ruské síly použily v Mariupolu chemické zbraně. V této souvislosti poznamenal, že v ruskými silami obléhaném ukrajinském městě v tuto chvíli nelze provést řádné vyšetřování. Informuje o tom agentura Reuters.

Ukraine's President Zelensky has said that comments from Russian occupiers about the potential use of chemical weapons is very serious.



