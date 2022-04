Nehammerova cesta za Putinem byla podle některých naivní

Pondělní jednání rakouského kancléře Karla Nehammera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem svědčí o politické naivitě a nakonec pomůže spíše Moskvě než Ukrajině, která už více než měsíc bojuje proti útočící ruské armádě. V hodnocení Nehammerovy diplomatické mise to dnes píší některé evropské deníky. Podle nich se sázka Vídně na osobní jednání s Putinem nemusí Evropě vyplatit, zaznívají však i hlasy, že kritika na adresu Nehammera není na místě, protože mluvit s ruským prezidentem je nutné a nelze se tomu vyhnout.

„Cesta kancléře za Putinem byla politicky nanejvýš riskantním podnikem. Nejen proto, že Putin díky ní získal munici pro své propagandistické oddíly, ale také kvůli nebezpečí, že ji mnozí spojenci v EU a ukrajinské vedení mohou vnímat jako urážku,“ napsal dnes rakouský list Die Presse.

„Každý zoufalý pokus, jak zastavit masakr na Ukrajině, je lepší než nedělat nic. Takový pohled na věc ale kritici cesty kancléře Karla Nehammera do Moskvy jednoznačně odmítají, protože podle nich není správný čas jednat s člověkem, který onen masakr nařídil a navíc se k tomu ani nezná,“ poznamenala komentátorka rakouského deníku Der Standard Gudrun Harrerová.

„Konec hrůz na Ukrajině může navzdory válečným zločinům ruských jednotek nastat jen v dialogu s Putinem. Rakouská iniciativa ale neměla šance na úspěch, a proto také byla velkým rizikem,“ napsal švýcarský list Neue Zürcher Zeitung. Ačkoli Nehammerovu motivaci lze chápat, může podle autorky komentáře Meret Baumannové celkové vyznění návštěvy Ukrajině spíše uškodit.

