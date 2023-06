Aktualizováno: Zelenskyj se vydal do Chersonské oblasti, pod vodou jsou stovky kilometrů čtverečních

У Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи! ____ In Kherson, I visited a crossing point where people are being evacuated from flooded areas. Our task is to protect lives and help people as much as possible. I thank the rescuers and volunteers! I thank everyone involved in this work!