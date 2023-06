Aktualizováno: Zelenskyj ke zničení Kachovské přehrady: Ani vodou, ani raketami Rusové Ukrajinu nezastaví

Ani vodou, ani raketami, ani ničím jiným se ruským teroristům nepodaří zastavit Ukrajinu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na zničení Kachovské přehrady. Na sociální síti Telegram také oznámil, že jednala bezpečnostní rada, ujistil, že všechny služby fungují, a vyzval obyvatele, aby důvěřovali jen oficiálním informacím.

„Ruští teroristé zničením přehrady Kachovské vodní nádrže jen potvrzují celému světu, že musí být vyhnáni ze všech koutů ukrajinské země. Nemůže jim zůstat ani jeden metr, protože každý metr využívají k teroru. Pouze vítězství Ukrajiny obnoví bezpečnost. A toto vítězství přijde. Teroristé nebudou s to zastavit Ukrajinu ani vodou, ani raketami ani ničím jiným,“ napsal Zelenskyj.

Rusové podle Kyjeva zničili Kachovskou přehradu na okupovaném jihu Ukrajiny; ruští představitelé z téhož obviňují ukrajinské jednotky. V oblastech ohrožených záplavami začala evakuace obyvatelstva.

Podle ukrajinské strany bylo ve velkém nebezpečí po zničení přehrady 16 000 obyvatel, podle okupační správy 22 000 lidí.

Lipavský odsoudil útok na Kachovskou přehradu, schválil pomoc deset milionů korun

Útok na ukrajinskou přehradu Nová Kachovka nad obydlenými oblastmi je srovnatelný s použitím zbraně hromadného ničení proti civilistům. V reakci na zničení přehrady to ve vyjádření pro ČTK uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Schválil vyčlenění mimořádné pomoci ve výši deset milionů korun na pomoc s evakuací civilistů a s důsledky zničení přehrady.

Kachovská vodní elektrárna byla zcela zničena a nebude možné uvést ji do původního stavu, uvedla dnes v prohlášení na sociální síti Telegram společnost Ukrhidroenerho.

„Rusko dále posouvá hranice své agrese. Útok na přehradu Nová Kachovka nad obydlenými oblastmi je srovnatelný s použitím zbraně hromadného ničení proti civilistům. Tato brutalita bude odsouzena a potrestána,“ uvedl Lipavský.

V návaznosti na to schválil mimořádnou pomoc ve výši deseti milionů korun, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Daniel Drake. Jde podle něj o nejvyšší částku, kterou může resort schválit bez odsouhlasení vládou.

Drábová: Zničení Kachovské přehrady by Záporožskou elektrárnu nemělo ohrozit

Zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny by nemělo mít bezprostřední vliv na bezpečnost Záporožské elektrárny, uvedla dnes na twitteru předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Dodala, že reaktory elektrárny jsou odstaveny a chlazení zajištěno ze speciální nádrže.

Zničení přehrady Nová Kachovka by nemělo mít bezprostřední vliv na bezpečnost Záporožské elektrárny. Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno ze velké speciální nádrže na Dněpru. Horší je humanitární katastrofa kvůli záplavám. Další v řadě. Zatracení Rusáci. — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) June 6, 2023

Záporožská jaderná elektrárna, největší zařízení svého druhu v Evropě, využívá vodu z přehrady k chlazení. Zničení přehrady by ale podle Drábové nemělo mít na její bezpečnost bezprostřední dopad. „Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno z velké speciální nádrže na Dněpru. Horší je humanitární katastrofa kvůli záplavám,“ uvedla šéfka SÚJB.

Také agentura Reuters dnes s odvoláním na ruskou tiskovou agenturu TASS a proruského činitele v oblasti napsala, že Záporožské jaderné elektrárně zatím kvůli zničení přehrady nehrozí kritické nebezpečí.

Evropa i NATO odsoudily zničení Kachovské přehrady jako důsledek ruské invaze

Je příliš brzy na to, aby bylo možné smysluplně vyhodnotit podrobnosti o zničení Kachovské přehrady, které se ale odehrálo pouze v důsledku ruské invaze, prohlásil britský ministr zahraničí James Cleverly, jenž je na návštěvě Kyjeva. Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že ničení civilní infrastruktury je válečný zločin, Rusové podle něj budou pohnáni k odpovědnosti. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že se jedná o „nehorázný čin“, který opět ukazuje brutalitu ruské války.

„Slyšel jsem zprávy o výbuchu přehrady a riziku záplav. Na nějaké smysluplné posouzení je ještě brzy,“ řekl Cleverly při návštěvě vesnice Hrebelky u Kyjeva po pondělním jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským v hlavním městě.

„Ale je třeba si uvědomit, že jediným důvodem, proč je to vůbec problém, je nevyprovokovaná, plnohodnotná invaze Ruska na Ukrajinu. Budeme nadále vyhodnocovat vývoj, ale nejlepší věc, kterou by teď Rusko mohlo udělat, je okamžitě stáhnout své vojáky,“ dodal.

„Jsem šokován bezprecedentním útokem na přehradu v Nové Kachovce. Ničení civilní infrastruktury lze jednoznačně kvalifikovat jako válečný zločin - a my poženeme Rusko a jeho představitele k odpovědnosti,“ uvedl na twitteru Michel.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

Dodal, že na červnovém summitu Evropské unie nastolí tuto otázku a navrhne pomoc zaplaveným oblastem. „V myšlenkách jsem se všemi rodinami na Ukrajině postiženými touto katastrofou,“ uvedl Michel.

Will raise the issue at June #EUCO and propose more assistance to the flooded areas.



My thoughts with all the families in #Ukraine affected by this catastrophe. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

„Zničení Kachovské přehrady ohrožuje tisíce civilistů a způsobuje vážné škody na životním prostředí. Jedná se o nehorázný čin, který znovu ukazuje brutalitu ruské války na Ukrajině,“ napsal na twitteru Stoltenberg.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023

Vrcholný ukrajinský diplomat Anton Korynevyč dnes před Mezinárodním trestním soudem v Haagu obvinil Rusko ze zničení přehrady a prohlásil, že se jedná o akci „teroristického státu“. „Rusko nás nemůže porazit na bitevním poli, a tak se zaměřuje na civilní infrastrukturu, aby se nás pokusilo zmrazit a přimět k podřízenosti. Právě dnes Rusko vyhodilo do povětří velkou přehradu,“ řekl zastupující velvyslanec ukrajinského ministerstva zahraničí v Haagu. „Způsobuje značné civilní evakuace, ekologické škody a ohrožuje bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny. Jednání Ruska je jednáním teroristického státu, agresora,“ dodal.