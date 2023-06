Následky zničené Kachovské přehrady pocítí statisíce lidí

Voda ze zničené Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny zaplavila přes 1300 domů na pravém břehu Dněpru. Postiženo je 24 lokalit. Podle OSN potřebuje naléhavou pomoc přes 16 tisíc lidí, humanitární dopady situace ale pocítí statisíce osob. Evakuováni jsou také lidé nacházející se v oblastech jižně od Kachovské přehrady a Dněpru, které okupuje Rusko.

Rozsah záplav ukazují satelitní snímky společnosti Maxar Technologies, na nichž je vidět řada zatopených měst a vesnic. Z mnoha domů nad hladinu vyčnívají jen střechy.

Hráz přehrady, která je jedním z největších vodních děl v Evropě, byla zničena v brzkých úterních hodinách. Ukrajina je přesvědčena, že za zkázu může Rusko, Moskva zase obviňuje Kyjev. Zničení přehrady zřejmě způsobila exploze výbušnin umístěných uvnitř hráze a vodní elektrárny. Ty mělo v době výbuchu pod kontrolou Rusko. Za méně pravděpodobné, i když ne nemožné, experti považují, že by hráz zničilo ostřelování nebo by se zbortila kvůli dřívějšímu poškození.

Záplavy v Chersonské oblasti po zničení Kachovské přehrady | zdroj: Profimedia

Největší škody na masivní stavbě z ocelí vyztuženého betonu by podle odborníků oslovených deníkem New York Times způsobil výbuch v uzavřeném prostoru, který by veškerou svou energií působil na okolní konstrukci. I v takovém případě by k němu ale bylo potřeba stovky kilogramů trhavin. Vnější výbuch bomby nebo rakety by naproti tomu na hráz působil jen zlomkem své síly, a k dosažení podobného účinku by proto bylo zapotřebí mnohonásobně většího množství výbušniny.

Podle Gregoryho Baechera, odborníka na přehrady z Marylandské univerzity, se stává, že se přehrady protrhnou, třeba i kvůli tomu, že je v nich tolik vody, že začne přetékat hráz. Tak tomu bylo od května i v případě ve válce už dříve poškozené Kachovské přehrady. Pokud by to ale byl skutečně důvod úterního zhroucení hráze, očekával by Baecher, že se tak stane nejprve v blízkosti jednoho z břehů. Jak ale poznamenává NYT, fotografie z místa ukazují, že se hráz nejprve protrhla uprostřed, vedle vodní elektrárny, která byla u Ruskem drženého břehu. Navíc zdejší obyvatelé říkají, že v úterý kolem 2:50 místního času slyšeli obrovský výbuch.

Zničená Kachovská přehrada | zdroj: Profimedia

Evakuace civilistů a zničené domovy ale jsou jen začátek. Přehrada sloužila jako významný zdroj vody pro zemědělství i pitné vody, například na okupovaném Krymu. Katastrofa bude mít závažný dopad na zavlažovací systém na jihu Ukrajiny a celý tamní ekosystém.