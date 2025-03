„ChatGPT mi zachránil řidičák!“ Mladík porazil dopravní pokutu a teď chce žalovat policii

Dostal pokutu za jízdu v pruhu pro autobusy, ale nevzdal to. Místo právníka povolal ChatGPT – a vyhrál! Teď chce po policii odškodné za zbytečně promarněný čas.

Třiadvacetiletý Kenzhebek Ismailov se stal prvním člověkem v Kazachstánu, který pomocí umělé inteligence ChatGPT úspěšně napadl dopravní pokutu u soudu – a tím odstartoval něco, co by mohlo změnit způsob, jakým se obyčejní lidé brání proti úřední mašinerii. V prosinci 2024 vezl Ismailov svou matku do nemocnice v Almaty, největším městě země, když auto před ním znenadání zastavilo a zablokovalo jediný jízdní pruh. Měl na výběr: buď tam zůstat a zdržovat provoz, nebo objet překážku pruh pro autobusy. Zvolil druhou možnost – a kamery to samozřejmě zaznamenaly. Krátce nato mu dorazila pokuta ve výši 5800 tenge (asi 11 dolarů).

Ismailov se pokusil situaci úřadům vysvětlit, ale narazil na neochotu a jeho stížnost byla bez diskuse zamítnuta. Nechtěl platit právníka kvůli pár korunám, a tak se obrátil na ChatGPT. Do AI nástroje popsal celý případ, včetně toho, že záznam jeho jízdy je veřejně dostupný na webu dopravního úřadu. ChatGPT mu navrhlo, aby se bránil u soudu, a rovnou mu připravilo všechny potřebné dokumenty. Na síti X (dříve Twitter) pak popsal, jak ho pracovníci dopravního úřadu odbili a tvrdili, že zaplacením pokuty vlastně přiznal vinu. V Kazachstánu je ale běžné, že pokuty zaplacené včas jsou o 50 % levnější – i když se člověk rozhodne bojovat dál u soudu.

zdroj: Profimedia.cz

Zlom nastal, když podal žalobu. Dopravní úřad ho náhle kontaktoval s nabídkou smíru: pokutu smažou a peníze mu vrátí. Jenže ChatGPT mu doporučilo žalobu nestahovat – a tak šel do toho. U soudu během desetiminutového slyšení využil funkci převodu textu na řeč, takže odpovědi na otázky soudce zajišťoval přímo ChatGPT. Výsledek? Pokuta zrušena.

„Tohle je pravděpodobně první soudní proces v Kazachstánu, který byl z 99 % veden s pomocí ChatGPT,“ řekl Ismailov. „Během slyšení jsem zapnul převod textu na řeč a ChatGPT mi hned napovídal, jak mám odpovědět.“

Ismailov tvrdí, že šel do sporu z principu, protože věděl, že jednal správně. A rozhodně nekončí. Teď plánuje podat občanskoprávní žalobu na policii a požaduje odškodné za čas, který musel věnovat obhajobě proti nespravedlivé pokutě – opět s pomocí svého digitálního advokáta.