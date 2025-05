Zelenskyj odmítl ruský požadavek na stažení ukrajinských vojsk z vlastního území

20. 5. 2025 – 7:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ukrajina nestáhne svá vojska ze svého území, jak požaduje Rusko, protože bránit svrchovanost a územní celistvost je ústavní povinností jak hlavy, státu, tak vojáků.

Prohlásil to dnes před novináři ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev podle něj neví o memorandu, o kterém hovořil ruský prezident Vladimir Putin po dnešním telefonickém rozhovoru s americkým protějškem Donaldem Trumpem.

Rusko je podle Putina připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech. Rusko také - podle dřívějších vyjádření Putina a i podle vyjádření ruských představitelů při mírových jednáních v Istanbulu - trvá na tom, aby Ukrajina stáhla své vojáky ze čtyř ukrajinských regionů, které Rusko částečně okupuje a které Moskva na podzim 2022 prohlásila za připojené k Rusku: Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, jakož i uznala za součást Ruska ukrajinský poloostrov Krym, který Rusko anektovalo na jaře 2014. Tehdy začal konflikt, který vpádem ruských vojsk v únoru 2022 do sousední země přerostl v nejkrvavější válku v Evropě od druhé světové války.

"Problém se tady netýká prezidenta Trumpa. Proč? Při vší úctě proto, že je to naše země, náš stát, naše armáda a naše nezávislost. Problém tkví v tom, na co si může Ukrajina dovolit přistoupit, a na co nemůže. Stahovat naše vojska z našeho území nikdo nebude. To je ústavní povinnost, jak má, tak je ústavní povinností našich vojáků bránit svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny," řekl Zelenskyj novinářům podle serveru RBK-Ukrajina.

Zelenskyj připustil, že Rusko svou agresí dosáhlo toho, že získalo "dočasně okupovaná území". Žádná ultimáta ale podle něj Ukrajina nesplní a nevzdá se svého území a svých lidí. "Pokud Rusko klade podmínku, že se naše vojska stáhnou z naší země, znamená to, že nechtějí příměří a ukončit válku," zdůraznil šéf státu s tím, že totéž již opakovaně říkal prezidentovi Trumpovi a jeho týmu i vůdcům dalších zemí. Moskva podle Zelenského dobře ví, že to Ukrajina neudělá.

Zelenskyj podle serveru BBC News také uvedl, že jedině poté, co Ukrajina dostane od Rusů zmiňované memorandum či jiné návrhy, bude moci zformulovat své stanovisko. Dodal, že žádné podrobnosti o dokumentu nezná.

Opět také vyzval ke zvýšení tlaku na Rusko, který by Moskvu přiměl usilovat o mír. "Pokud Rusko nepřistoupí na ukončení vraždění, pokud neosvobodí zajatce a rukojmí, pokud Putin bude nastolovat nerealistické podmínky, bude to znamenat, že Rusko dál protahuje válku a zaslouží si, aby Evropa, Amerika a celý svět reagovaly odpovídajícím způsobem, zejména dodatečnými sankcemi. Rusko musí ukončit válku, kterou samo začalo, a může s tím začít kdykoliv. Ukrajina je vždy připravena k míru," uvedl Zelenskyj na sociální síti podle BBC News.

Ukrajinský prezident uvedl, že s americkým prezidentem Trumpem hovořil dvakrát - před a po jeho rozhovoru s Putinem. Druhého rozhovoru se zúčastnili též lídři Francie, Itálie, Německa, Finska a Evropské unie. Dodal, že během prvního bilaterálního rozhovoru ujistil o připravenosti Ukrajiny k úplnému a bezpodmínečnému příměří, jak je navrhly USA. Pokud Rusové nejsou připraveni zastavit zabíjení, měly by následovat silnější sankce, aby přiměly Rusko k míru, řekl Zelenskyj. Ujistil také, že Ukrajina je připravena vést s Ruskem přímé rozhovory v jakémkoli formátu, který povede k výsledku. Je však záhodno, aby připraveno bylo i Rusko, dodal.