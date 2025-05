Nemá se špatně: Sexy spisovatelka skoupila hned tři luxusní byty. Víme za kolik

20. 5. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Spisovatelka nemá hluboko do kapsy, knížky nesou a domovy přibývají.

Radka Třeštíková je spisovatelka, o níž můžeme prohlásit několik nezpochybnitelných faktů: Nemá problém se svlékat. Je čerstvě zamilovaná. Její mírně sarkastická stylistika na lidi zabírá.

Důkazem třetího tvrzení je množství prodaných knih, byť sama spisovatelka nedávno prohlásila, že jako Radka už dosáhla kariérního vrcholu a pod svým jménem psát dál nebude. Tak či tak, zaopatřená je dobře, což je vidět na jejím nemovitém portfoliu.

Redaktoři eXtra.cz zapátrali v katastru nemovitostí a zjistili, že Radka před čtyřmi lety koupila víc než 110metrový byt v Praze na Letné se sklepem i parkovacím stáním. Vyšel na lidových 16 milionů. O rok později pak pořídila bezmála padesátimetrový podzemní apartmán ve Špindlu za 9,4 milionu.

Zhruba polovinu prostředků dle kupních smluv uhradila rovnou ze svého, zbytek pokryl úvěr. A další plácanec přes kapsu přišel, když si Radka ještě pořídila další bydlení ve francouzském Nice.

„Když o něčem dokážeš snít, dokážeš to i udělat, třeba si pořídit svoje malé doma v Nice, i když pořád ještě neumíš francouzsky a žádnej svůj byt nikdy nechceš pronajímat, takže ti žádnej nic nevydělá, ale od toho opravdové doma není, doma je pocit štěstí a bezpečí, doma jsou vlastní peřiny a knihy a plyšáky dětí, doma je oblečení v šatní skříni, kterou nemusíš před nikým zamykat nebo vyklízet, doma je noční krém v lednici a nutela na lince a osušky na sušáku a zapomenutá kapsle v kávovaru, doma to voní vždycky tak, jak si to pamatuješ, doma je možnost přijet klidně zítra a zůstat klidně celej rok nebo navždy, doma je nejhezčí investiční plán, doma je doma,“ vystřihla k tomu souvětí, ze kterého se editorům zatočí hlava.