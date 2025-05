Už se zase svléká! Polonahá režisérka se tentokrát zakryla jen kousíčkem pizzy

Nebyl by to pořádný týden, kdyby se nám Toulová alespoň jednou nesvlékla. Tentokrát nabídla bikiny z pizzy.

Režisérka Eva Toulová si podivné módní kreace a modely, které odhalují co nejvíc těla, vyloženě vychutnává.

Nemá problém si je obléct i na veřejnosti a vyrazit do společnosti v opravdové divočině: Však vzpomeňme její úbor vytvořený z dětského brnění či tepláky tak nízko, až měla venku skoro celý rozkrok. Poprsí zakryté páskem či podivný můří obleček pak vedle toho vypadá už vlastně docela umírněně.

Eva nezkoumá vody módního bizáru jen tak nazdařbůh, dělá to zcela účelně, protože ji jednak baví provokovat, a jednak se v odhalených modelech cítí dobře, jak sama před nějakou dobou přiznala: „Já se v těch odhalených modelech cítím opravdu velmi dobře. Musím říci, že je to opravdu velmi příjemné, ať si to každý vyzkouší. Opravdu si to užívám,“ řekla svého času magazínu eXtra.cz.

Stud moc neřeší ani v soukromí a na veřejnost také pravidelně vypouští série fotek, kde ukazuje pokaždé víc a víc. Můžeme vzpomenout na její pásek z květů přes prsa či Velikonoce, kdy se oblékla pouze do skořápek.

A nejnovější kreace? Konec natáčení Deníku shopaholičky se Eva rozhodla celebrovat po svém: Spíchla si mikroplavečky z pizzy a skoro nahá se v nich předvedla širé veřejnosti. K vidění zde.

Inu... Proti gustu žádný dišputát?