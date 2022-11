Zelenskyj navštívil osvobozený Cherson, EU spustila misi pro výcvik ukrajinských vojáků

Na hlavním chersonském náměstí se kromě vojáků sešli rodiče s dětmi, někteří s ukrajinskou vlajkou v ruce, jiní kolem ramen. „Mám radost, podle chování lidí se dá říct, že jejich reakce není hraná,“ řekl Zelenskyj. Na otázku, kam budou ukrajinské jednotky dál postupovat, řekl, že „Moskva to nebude“. „Nemáme zájem o území jiné země,“ dodal. V neděli v pravidelném večerním projevu obvinil Rusy z toho, že se v regionu kolem Chersonu dopustili více než 400 válečných zločinů.

Jen krátce před tím, než Zelenskyj dnes do Chersonu přijel, lidé v centru slyšeli, že se nedaleko ozývá dělostřelecká palba. Nad městem zazněla i poté, co domluvil.

Cherson ruské jednotky obsadily krátce po začátku invaze na Ukrajinu. Šlo o jediné ukrajinské oblastní centrum, které se jim podařilo ovládnout. Ruská armáda se odtud na levý břeh Dněpru stáhla poté, co v uplynulých měsících utrpěla sérii porážek v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny.

Moskva uvedla, že během přesunu 30 000 vojáků z Chersonu neztratila jediného muže. Nicméně podle ukrajinské strany provázel stahování chaos, během kterého se vojáci zbavovali svých uniforem i zbraní, někteří se při pokusu o útěk utopili. Ukrajinští vojáci nyní pročesávají město a snaží se zajistit, aby bylo bezpečné.

Obyvatelé Chersonu vítají ukrajinské vojáky | zdroj: Profimedia

Češi jsou skvělým příkladem solidarity s Ukrajinou, řekla dnes ve videoprojevu na konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) v Praze předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Poděkovala českému předsednictví v Radě EU, projevily se podle ní znalosti a zkušenosti ČR. Česko bloku předsedá do prosince. Von der Leyenová ocenila přijetí více než 400 000 uprchlíků z Ukrajiny. Uvedla také, že Česko je jedním z největších dárců napadené zemi, například co se týká vojenského materiálu. „Děkuji českému předsednictví v Radě EU. Poslední měsíce opakovaně ukázaly, jak cenné jsou znalosti a zkušenosti vaší země,“ řekla i v souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

Členské státy Evropské unie se dnes rozhodly oficiálně zahájit výcvikovou misi na podporu ukrajinské armády, oznámilo české předsednictví v Radě EU. Cílem je poskytnout výcvik až 15 000 Ukrajinců, především na základně v Polsku. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella operace začne do několika týdnů.

FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw