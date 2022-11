Ukrajinské jednotky vstoupily do Chersonu

Cherson, ležící na západním břehu Dněpru poblíž ústí do Černého moře, byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili po svém jarním vpádu na Ukrajinu.

Videa na sociálních sítích zachycují ukrajinskou vlajku vlající nad památníkem druhé světové války. Další pak obyvatele strhávající propagandistické billboardy s mladou dívkou držící ruskou vlajku, na nichž stojí: „Rusko je tu navždy.“ V samotném centru Chersonu pak lidé mávají ukrajinskými vlajkami.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX