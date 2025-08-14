Zdravotní horoskop odhaluje šokující pravdu: Která znamení budou sršet energií a koho čekají zdravotní problémy?
14. 8. 2025 – 18:00 | Magazín | Natálie Kozak
Léto se pomalu sklání k podzimu a hvězdy radí, jak se v srpnu postarat o tělo i mysl, aby poslední teplé dny zanechaly jen příjemné vzpomínky, ne zdravotní komplikace. Podívejte se, co vám vesmír doporučuje pro harmonii, energii a vnitřní klid.
Srpen je čas, kdy léto pomalu dozrává do medové zralosti a večery už voní koncem prázdnin. Hvězdy nám v tomto měsíci šeptají, jak naslouchat vlastnímu tělu, abychom se rozloučili s létem v plné síle a bez zbytečných zdravotních zádrhelů.
Beran
Srpen ve vás probudí chuť na zdravý restart. Najednou vám bude chutnat čerstvý salát víc než fastfood a sport pro vás nebude povinností, ale radostí. Jen pozor, abyste v nadšení nesklouzli k extrému a netrestali se přísnými dietami. V polovině měsíce se zaměřte na žaludek, nepravidelné jídlo by mohlo udělat neplechu.
Býk
I když se cítíte dobře, srpen vás vyzývá k opatrnosti. Vyhněte se rychlému občerstvení a nepodceňujte hygienu potravin. Chronické neduhy si mohou říct o slovo, pokud budete příliš mlsat. Na konci měsíce si udělejte preventivní výlet k zubaři, úsměv je vizitka zdraví.
Blíženci
Pro vás je srpen měsícem, kdy disciplína znamená pohodu. Zařaďte do dne krátké pauzy a trošku pohybu, tělo se odmění energií. Ve druhé polovině měsíce však pozor na klouby. Hory a adrenalinové sporty raději odložte na jindy.
Rak
V srpnu pocítíte úlevu, staré bolesti i migrény mohou konečně ustoupit. Tělo si žádá nové výzvy, a tak zkuste sport, který jste nikdy nedělali. Pokud trávíte dny před obrazovkou, naplánujte si prohlídku u očního lékaře.
Lev
Zdraví máte pevné, ale srpen je o prevenci. Po setkání s nemocnými si dopřejte posilující vitamíny. Teď je ideální chvíle na budování nových ranních či večerních rituálů. Jen si dejte pozor na stres, zbytečně by rozhoupal tlak i spánek.
Panna
Vaším úkolem je zpomalit. Neustálá kontrola a starosti vás vyčerpávají víc než fyzická práce. Nahraďte kávu bylinkovým čajem, přidejte zeleninu a vodu. Pokud toužíte po digitálním detoxu, teď je ta správná chvíle.
Váhy
Příliš náročný režim by vám v srpnu mohl přinést bolest zad nebo kolen. Naučte se ubrat. Je to také vhodný čas na rozloučení s přemírou sladkého a kořeněného jídla, chuťové buňky vám poděkují.
Štír
Srpen může být pro vaše tělo i nervy zatěžkávací zkouškou. Nepřepínejte se a při sportu věnujte čas důkladnému zahřátí. Přebytek podrážděnosti zkrotí dechová cvičení a chvíle o samotě.
Střelec
Energie máte na rozdávání, ale pozor na přecenění sil. Velké výzvy si rozdělte na menší kroky, abyste se vyhnuli vyhoření. V jídelníčku dejte přednost rostlinným bílkovinám a lehkým večerním večeřím.
Kozoroh
Vaše disciplína je obdivuhodná, ale srpen volá po měkkosti. Dovolte si trochu lenosti, tělo vám to vrátí posílenou imunitou. Na konci měsíce si můžete nechat udělat testy na vitamíny, ať víte, čím se vyzbrojit na podzim.
Vodnář
Vaše zdraví v srpnu úzce souvisí s náladou. Vyhýbejte se situacím, které vás rozhodí, a hledejte radost v drobnostech, od procházek po masáže. Pilates nebo jóga vám pomohou cítit se ukotveně.
Ryby
Vaše citlivost se v srpnu zvýší. Snažte se nehledat na sobě každou možnou nemoc a držte se dál od lidí, kteří vás shazují. Péče o nohy a akupresura podpoří nejen tělo, ale i duševní klid.