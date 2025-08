Toužíte po pevném vztahu? Pak se těmto 6 typům mužů raději vyhněte

5. 8. 2025 – 10:30 | Magazín | Natálie Kozak

Co když muž, se kterým si plánujete budoucnost, už ve své hlavě zvažuje únikové cesty? Třeba ne fyzicky, ale ve svých myšlenkách, postojích a vzorcích chování. Možná právě teď sedí vedle vás, drží vás za ruku a slibuje věrnost a přitom patří mezi typy mužů, kteří statisticky nejčastěji podvádějí.

Nevěra je jedním z nejbolestivějších zásahů do důvěry ve vztahu. Někdy ji ani nečekáme, někdy tušíme, ale doufáme, že právě nám se to stát nemůže. Ale existují určité znaky a osobnostní rysy, které mohou být červenou vlajkou. Sepsali jsme seznam psychotypů, u kterých je pravděpodobnost nevěry mnohonásobně vyšší. Poznáte svého partnera v některém z nich?

1. Svůdce

Charismatický, sebevědomý, elegantní, obklopený obdivem žen. Miluje lov. Umí se zalíbit a vypadá jako ten, který vás zachrání ze všech předešlých zklamání. Jenže právě tady je problém, nezamilovává se do ženy, ale do vlastního pocitu, že dobývá. Jakmile přejde fáze vzrušení, jeho zájem klesá. Místo budování hlubšího vztahu hledá další obdivné oči, které ho znovu rozzáří.

2. Narcis

Žije pro svůj odraz. V očích partnerky hledá především obdiv. Na začátku vztahu může působit jako ideál- pozorný, galantní, okouzlující. Ale to všechno jen do chvíle, než přestanete být jeho fanynkou. Narcis nemiluje ženu, miluje sebe skrze to, jak se na něj dívá. Jakmile záře z vašich očí zmizí, rozhlíží se po novém zdroji zářivých paprsků.

3. Ženáč

Ano, i ženatý muž může být ve vaší blízkosti a může vám tvrdit, že je "v nefunkčním manželství", "spí na gauči", nebo že "to stejně brzy ukončí". Často umí působit jako zkušený, rozhodný, s nadhledem. Realita? Lže vám. A možná nejen vám. Pokud už jednou přijal nevěru jako součást svého života, není důvod, proč by v tom nepokračoval i s vámi.

4. Sexuální predátor (sexholik)

Pro tyto muže je sex téměř drogou. Nepřestávají hledat nové podněty, nové vzrušení. Není to nutně známka zkaženosti, může jít o biologicky danou potřebu, která ale často neodpovídá reálným možnostem ve vztahu. Pokud se s partnerkou neshodují v míře potřeby intimity, hledají další cesty, jak to naplnit. A často se vydají mimo vztah.

5. Sběratel

Tenhle typ mužů vztah vůbec nehledá. Touží po trofejích, zářezech, příbězích, kterými se může chlubit. Věta „Všechny ženský chtějí jen peníze“ je jeho výmluva. Neumí (a nechce) se otevřít. Ale tělo mu slouží dobře a rád ho používá. Jeho zájem skončí tam, kde skončí výzva, tedy velmi brzy.

6. Otcova projekce

Vyrůstal v prostředí, kde byla nevěra běžná, omlouvaná nebo přehlížená. Třeba jeho otec měl milenky, matka to tiše snášela. Pro něj je to pak přirozený model vztahu, v němž se věrnost považuje za bonus, ne za základ. Nevěra pak není ničím nepřijatelným a on necítí vinu. Pokud tento model zůstane nepojmenovaný a nezpracovaný, velmi pravděpodobně ho ponese i do vlastních vztahů.

Co z toho plyne?

Nikdo není dokonalý a neexistuje žádný absolutní detektor nevěry. Ale právě uvědomění si, že určité typy osobnosti jsou více rizikové, vám může pomoci včas rozpoznat potenciálně toxické chování. Než se zamilujete až po uši, zeptejte se sama sebe: "Vidím v něm partnera, nebo jen iluzi?"

Nevěra není chyba jedné noci, je to často dlouhodobý vzorec chování, hluboce zakořeněný v osobnosti. A někdy je prevence opravdu lepší než terapie.