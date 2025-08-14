Australské duo elektronické hudby Empire of the Sun poprvé vystoupí v Česku
14. 8. 2025 – 16:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Australská dvojice elektronické hudby Empire of the Sun dnes poprvé v historii vystoupí v České republice.
Koncert pod širým nebem se uskuteční v holešovickém Areálu 7 a nabídne nejen známé hity s názvy Walking On A Dream, We Are The People nebo Alive, ale i skladby z nového alba Ask That God. Pořadatelé ze společnosti RFP Concerts v tiskové zprávě slibují propojení hudby a vizuálního umění.
Empire of the Sun, tvořená hudebníky Lukem Steelem a Nickem Littlemorem, se do Evropy vrací po šesti letech. Pro české publikum půjde o příležitost vidět kapelu naživo. "Kapela uchvátila publikum po celém světě svými filmovými vystoupeními a kritikou oceňovanou hudbou," uvedli pořadatelé.
Od vydání debutového alba Walking On A Dream, které sami hudebníci popisují jako duchovní road movie, si duo vybudovalo mezinárodní renomé. Deska přinesla výše zmíněné kultovní singly. Následná druhá nahrávka Ice On The Dune s písněmi Alive a DNA odstartovala světové turné. Na třetím albu Two Vines hostovali mimo jiné Lindsey Buckingham, členové kapely Davida Bowieho z období Blackstar či Wendy Melvoin z Prince & the Revolution.
Empire of the Sun patří podle pořadatelů k nejúspěšnějším australským hudebním exportům. Jejich tvorba kombinuje alternativní elektroniku s výraznými vizuálními prvky. Kapela prodala přes 5,5 milionu alb a zaznamenala více než 7,6 miliardy přehrání skladeb. Na svém kontě má osm cen ARIA, dvě ocenění APRA a také cenu APRA Billions Award.
Po osmi letech od poslední desky zahájili letos novou éru právě vydáním alba Ask That God. Jejich návrat na evropská pódia je součástí turné, v jehož rámci navštíví i další metropole.
Vstupenky na pražský koncert byly k dispozici od března prostřednictvím webu RFP Concerts. Pořadatelé očekávají stovky fanoušků.