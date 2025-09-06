Zdeněk Troška prozradil pravdu o své nemoci: "Zákeřná bakterie, která napadá plíce"
6. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Legendární režisér šel s pravdou ven a prozradil, co ho vlastně trápí.
Slavný režisér Zdeněk Troška se na svou velkolepou revue s názvem Todle jinde nejde velmi těšil. Přípravy už byly v plném proudu, však se show měla uskutečnit už v únoru.
Nakonec se ale odkládá na neurčito: Zdeňka zradilo zdraví. A když zlou novinu sděloval fanouškům, neubránil se slzám.
Snad to ale byly první a poslední slzy, které bude potřeba uronit. Režisérův stav je totiž sice vážný, ale ne beznadějný.
Lékaři mu nejdřív museli odstranit nežid ze zad, podezření na nádor se ale díkybohu nepotvrdilo.
A možná i proto, aby předešel spekulacím, sám prozradil, co mu vlastně je: „Je to na dlouhodobou léčbu, to je pravda. Ale není to žádná rakovina, AIDS, nic takového,“ uvedl pro eXtra.cz.
„V podstatě je to silný únavový syndrom. A to tak silný, že je podpořen ještě nějakou zákeřnou bakterií, která ráda napadá plíce,“ vysvětlil.
Ohrožené plíce se navíc u Zdeňka pojí ještě s traumatem z minulosti, protože už na ně jednou silně trpěl: „S plícemi jsem měl velké problémy již před devíti lety. To mě tehdy zničehonic najednou probudila v noci strašná bolest. Myslel jsem si nejdřív, že ležím na nějaké knize, jak mě to tlačilo. A on to byl zápal pohrudnice. To je taková bolest, že se člověk z toho může potentovat,“ přiznal.
Zlá zpráva, že opět hrozí plicní potíže, mu způsobila až paralytickou hrůzu: „Nebylo to vůbec nic příjemného. Léčili mi to asi šest měsíců a jako by to vyléčili. Ale když jsem se teď dozvěděl, že nějaká takováhle potvora zase číhá, aby na mě skočila a zakousla se mi do plic, tak mě to vyděsilo. To pak už nemáte ani sílu se hnout, natož třeba skočit z okna,“ svěřil se.
„Je to především šílená únava. Usínám vsedě! Dostávám léky, snad pomůžou,“ dodal také pro Blesk.
Doufejme, že nakonec nedojde k žádným komplikacím a oblíbený režisér se zase pěkně vykurýruje. Sám by velmi rád svou odloženou show nakonec uskutečnil, dodává ale, že nehodlá nic riskovat a vystoupení proběhne jedině v případě, že bude zase kompletně fit.