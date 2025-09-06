Dnes je sobota 6. září 2025., Svátek má Boleslav
Trump nařídil udělit ministerstvu obrany druhotný název ministerstvo války

6. 9. 2025 – 9:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia
Prezident Spojených států Donald Trump dnes podepsal nařízení, kterým ministerstvu obrany udělil druhotný název ministerstvo války.

Po podpisu v Oválné pracovně Bílého domu, který živě přenášely zpravodajské televize, Trump prohlásil, že změna symbolizuje americké vítězství a americkou sílu. Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.

"Je to poselství o americké síle," odpověděl Trump na otázku novinářů, co změna názvu představuje.

Trump už na konci srpna vysvětlil, že návrat k původnímu názvu bude odkazovat na americkou historii vítězství, kterou označil za neuvěřitelnou. Trump tehdy také prohlásil, že změna se všem velmi líbí.

Server The Hill připomenul, že Trump již dříve o americkém ministrovi obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války. Hegseth nyní označení funkce ministr války může používat s titulem ministr obrany. Změnu Hegseth podpořil a na zasedání vlády na konci srpna Trumpovi řekl, že změna názvu bude návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.

Trumpovi příznivci v Kongresu již navrhli právní předpis, který změnu názvu ministerstva obrany na ministerstvo války zakotví do zákona. Pravomoc zřizovat, rušit a přejmenovávat federální ministerstva je totiž v pravomoci Kongresu USA.

