Drby se potvrdily! O pravém důvodu odchodu hvězdy Ulice už nemůže být pochyb
6. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Dohady tentokrát nelhaly a o skutečných důvodech, proč herečka odchází se seriálu, už nemusíme spekulovat.
Jak už věrní diváci oblíbeného seriálu dobře vědí, Adrianu Peškovou bude hrát už třetí herečka. Šárka Krausová, která postavu ztvárňovala až doposud, totiž před nějakou dobou avizovala své rozhodnutí ze seriálu odejít. A nakonec tak opravdu učinila.
„Vlastně jeden z hlavních důvodů těch pracovních je ten, že já vedle toho natáčení jsem v angažmá v Divadle na Vinohradech a tam jsem nebyla, když jsem začínala v Ulici. A zjistila jsem, že prostě ta Ulice je úplně stejný angažmá jako to divadlo. A že si nemůžu dovolit takhle dlouhodobý projekt,“ vysvětlovala nedávno pro eXtra.cz.
„Jsem schopná točit krátkodobý projekty, ale nekonečný seriál bohužel teď ne,“ pokračovala.
„Mám i nějaký soukromý důvody, který úplně nechci zveřejňovat,“ dodala.
A právě kvůli tomuto dovětku se rozvířily spekulace. Někteří novináři byli odvážnější a rovnou Krausovou prohlásili za těhotnou, jiní byli opatrnější a podobnou možnost jen naznačovali.
Nyní už je ale všechno jasné: Odvážní se tentokrát strefili do černého. Šárka je opravdu těhotná, což při oslavě 20 let Ulice, kam dorazila v přiléhavých hnědých šatech, už zkrátka nešlo přehlédnout.
Sama Šárka už se ani ostatně nesnažila nic skrývat: „Dneska už s radostí potvrzuji, že mi smíte gratulovat. Ano, jsem v očekávání,“ usmívala se pro Super.cz.
Pak už samozřejmě dává smysl, že se chystá na úplně jiné výzvy než hraní v seriálu. Nezbývá než popřát hodně štěstí.