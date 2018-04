Alláh je veliký! Islamisté se chystají dobýt radnice

Bývalý detektiv Jiří Komárek nebude potrestán za to, že nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z brutálního úniku informací. Soud mu původně uložil roční podmínku. Krajský soud v Praze však v pondělí vyhověl Komárkovu odvolání, zrušil původní verdikt a zprostil ho obžaloby. Podle pravomocného rozhodnutí Komárek jednal ve veřejném zájmu. Proti rozhodnutí lze podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. více

- Komentáře - 0

Svastiky dokáží vzbudit v západní společnosti někdy až hysterické vášně, a to i když zrovna prokazatelně neslouží k propagaci nacistické ideologie. Předminulý týden se o tom přesvědčili i umělci z Kostnického divadla, jejichž uvedení hry Mein Kampf se některé organizace rozhodly bojkotovat. Je dobře, že společnost podporuje moc a démonizaci jednoduchého symbolu? A nenahrává to do karet naopak spíše neonacismu? více