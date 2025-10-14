Zapomeňte na elektromobily: do garáží se vrací tahle retro klasika
14. 10. 2025 – 10:33 | Magazín | Žanet Ka
Kdysi se auta rodila z tužky a citu, ne z výpočtů aerodynamických tunelů. V padesátých až sedmdesátých letech se automobilový design proměnil v umělecký manifest své doby. Od pastelových křídel amerických cadillaců až po evropskou jemnost, která voněla kůží, kovem a snem o budoucnosti.
Když auta měla duši
Padesátá léta byla časem obnovy a optimismu. Po válečném šeru se svět nadechoval k novému začátku a auta byla symbolem svobody, prosperity i krásy. Lidé nechtěli jen jezdit, chtěli se nechat vidět. Automobil se stal prodloužením osobnosti, módním doplňkem, malým kusem umění na kolech.
V Americe kraloval Cadillac Eldorado, karoserie se leskla v odstínech růžové, mátové a krémové a chrom se blýskal jako šperky. Křídla na zádi byla čím dál vyšší, přední masky připomínaly úsměv hollywoodské hvězdy. Byla to éra, kdy se designéři neřídili účelností, ale emocí a snem.
Stylové detaily, které určovaly dobu
- Chrom a pastel- znak luxusu a optimismu 50. let.
- Dřevěné volanty a palubky- návrat k řemeslné eleganci.
- Vinyl a samet- symbol komfortu 70. let.
- Křídla a žraločí ploutve- americký sen o rychlosti a moci.
- Kulatá světla- ikona retro estetiky, která se vrací i v moderních modelech.
Evropa sází na styl a jemnost
Zatímco Amerika se koupala v přepychu a lesku, Evropa zůstávala elegantní a střídmá. V Itálii vznikal design, který se stal synonymem pro krásu- Pininfarina, Bertone, Zagato. Každá karoserie byla krejčovským oblekem na míru.
Francouzská auta ztělesňovala poetiku a měkkost: Citroën DS s kapkovitými liniemi a plynulým podvozkem byl jako socha, která se pohybuje. Britové vsadili na důstojnost a tradici- Jaguar E-Type spojil sportovní temperament s elegancí šlechtice. Němci se soustředili na přesnost, jednoduchost a dokonalé proporce- základy estetiky, které přetrvaly dodnes.
Krása, která přežila funkci
V šedesátých letech začala éra, kdy design soupeřil s technologií. Automobily se zefektivňovaly, ale zároveň ztrácely onu křehkou krásu. Přesto právě tato dekáda přinesla několik nesmrtelných ikon: Mustang, Mini, Alfa Romeo Spider, Škoda Felicia Cabrio.
Tyto vozy zůstaly v paměti, protože spojovaly to, co dnešní auta často postrádají- individualitu a rukopis. Každý vůz měl jiný úsměv, jiný tón motoru, jinou duši. Nebyly dokonalé, ale byly živé.
Sedmdesátky: konec snu, začátek praktičnosti
S ropnou krizí a nástupem masové výroby přišel obrat. Chrom se vytratil, pastelové barvy nahradily hnědé a oranžové tóny. Aerodynamika dostala přednost před rozmachem fantazie, designéři začali počítat úhly a úsporu, ne sny.
Dnes působí retroauta jako tichá vzpomínka na dobu, kdy se design tvořil srdcem. Nešlo jen o stroje, ale o estetickou výpověď své éry.
Když se elegance znovu vrací
Ať už jde o nové Fiaty 500, elektrické Mini nebo moderní reinterpretace Fordu Mustang, návrat k retro designu není náhodný. Lidé se znovu chtějí dotýkat krásy, ne plastu. Chtějí mít pocit, že jejich auto má duši.
Moderní technologie dává tvůrcům možnost kombinovat výkon s nostalgií, a to je možná ta nejhezčí tečka za příběhem designu, který přežil dekády. A že elegance není v rychlosti, ale v proporcích a ladnosti.
Designéři, kteří měnili svět aut
Harley Earl (USA)- první šéfdesignér General Motors, otec „tail fins“, legendárních zadních křídel amerických aut 50. let.
Battista „Pinin“ Farina (Itálie)- zakladatel Pininfariny, navrhoval vozy Ferrari, Alfa Romeo a Fiat s důrazem na ladnost a proporce.
Marcello Gandini (Itálie)- autor ikonických tvarů Lamborghini Miura a Countach, mistr ostrých hran a odvahy.
Flaminio Bertoni (Francie)- sochař a designér Citroënu DS a 2CV; spojil techniku s uměním a cit pro aerodynamiku.
Malcolm Sayer (Británie)- konstruktér a designér Jaguaru E-Type; využil principy leteckého designu pro automobilový tvar.