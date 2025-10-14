Prezident Pavel stráví dva dny v Ústeckém kraji, debatovat bude s občany
14. 10. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájí dnes ve Šluknově na Děčínsku dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje, v němž mají své trvalé bydliště.
Na programu je debata se studenty, návštěva vyloučené lokality, procházka národním parkem České Švýcarsko, debata s občany nebo návštěva posádkového cvičiště v Žatci a psychiatrické nemocnice v Lounech.
Střední lesnická škola ve Šluknově je prvním bodem programu návštěvy. Po diskusi se studenty se prezidentský pár projde sídlištěm, které je vyloučenou lokalitou. V domech žijí většinou Romové, v bytech se objevují švábi a štěnice. Odpoledne zavítá Pavel do Českého Švýcarska na místo, kde v roce 2022 hasiči likvidovali největší požár v historii České republiky. Na závěr bude debatovat s občany ve společenském sále Střelnice v Děčínsku.
Středu začne prezident debatou se zastupiteli Ústí nad Labem. Následně se přesune mezi zástupce inovativních firem a zamíří na západ kraje. V Kadani na Chomutovsku si prohlédne radnici a v Žatci se pozdraví s příslušníky 4. brigády rychlého nasazení. Po návštěvě Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech ukončí hlava státu návštěvu kraje briefingem.
Pavel má trvalé bydliště v obci Černouček nedaleko Řípu na Litoměřicku. Tam také pravidelně volí. Objevil se i na některých akcích v regionu. Oficiálně byl na návštěvě Ústeckého kraje v červnu 2024 a v únoru 2023 ještě před inaugurací.
V červnovém srovnávacím průzkumu mezi kraji Místo pro život agentury Datank obsadil Ústecký kraj poslední, čtrnáctou příčku. Před ním byl Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj. Agentura sbírá data pro hodnocení krajů z 23 zdrojů, jež analytici třídí, sjednocují a vyhodnocují. Cílem srovnávacího výzkumu je podle pořadatelů motivovat stát a samosprávy i neziskové organizace, podnikatele a místní lidi ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života.