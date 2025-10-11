Silná automobilová značka krachuje. Sázka na Čínu se nevyplatila
11. 10. 2025 – 15:25 | Magazín | Žanet Ka
Prémiová automobilka DS Automobiles, která vznikla před deseti lety jako ambiciózní odnož Citroënu, se podle zákulisních informací ocitá v kritické fázi. V rámci koncernu Stellantis se diskutuje o zásadní restrukturalizaci, jež by mohla znamenat konec značky v její současné podobě.
Server Automobilwoche uvedl, že vedení skupiny, v čele s novým generálním ředitelem Antoniem Filosou, zvažuje přeměnu DS na výbavovou linii Citroënu. To by znamenalo ztrátu samostatné identity značky, která měla původně konkurovat německému prémiovému trojlístku- BMW, Audi a Mercedes-Benz.
Ambiciózní začátek, chladná realita
DS vznikla v roce 2014 s cílem nabídnout „francouzskou interpretaci luxusu“ a propojit kultivovaný design s technologickou vyspělostí. Měla být symbolem francouzského sebevědomí v segmentu, kde dlouhodobě dominují němečtí výrobci.
Navzdory velkým ambicím se ale značka nikdy neprosadila v rozsahu, který by odpovídal očekáváním. Čínský trh, na který DS původně vsadila, se ukázal jako slepá ulička. Zájem o vozy byl minimální a značka postupně stáhla nabídku i marketingové aktivity. Na oficiálních stránkách dnes už žádné modely pro Čínu nefiguruji.
Ani evropské výsledky nejsou povzbudivé. V první polovině roku 2025 se prodeje meziročně propadly o 22 % na 16 044 vozidel, přičemž ve Francii, domovské zemi značky, činil pokles dokonce 25 %. Jediným trhem, kde DS zaznamenala růst, je Německo. Tamní registrace vzrostly o 6,7 % na 1 696 vozů, což ale z hlediska podílu na trhu zůstává zanedbatelné.
Příliš mnoho značek, příliš málo zákazníků
Pro koncern Stellantis představuje DS dlouhodobě nákladný projekt. V prémiovém a luxusním segmentu skupiny už působí Alfa Romeo, Lancia i Maserati, které si konkurují o pozornost zákazníků i investiční prostředky.
Vzhledem k tomu, že modely DS už dnes sdílejí platformy, technologie i výrobní linky s ostatními značkami Stellantis, začíná se stále častěji mluvit o tom, zda má smysl udržovat DS jako samostatný brand. Integrace pod Citroën by mohla přinést úspory a sjednocení marketingu, ale zároveň by ukončila francouzský pokus o vlastní prémiovou značku.
Oficiální vyjádření: žádné sloučení se neplánuje
Vedení Stellantis spekulace odmítá: „Neexistují žádné plány na začlenění značky DS Automobiles do Citroënu. Jde o čirou spekulaci,“ uvedla mluvčí společnosti pro Automobilwoche.
Podobně reagovala i Christine Schulze Tergeistová, generální ředitelka DS Germany: „Budoucnost DS Automobiles je nezávislá, elektrická a plná ambicí,“citoval ji magazín Auto Motor und Sport.
Za oficiálními vyjádřeními je ale podle analytiků cítit opatrnost. Stellantis aktuálně provádí rozsáhlé revize značkového portfolia a hledá úspory v rámci přechodu na elektromobilitu. „Podobná restrukturalizace by nebyla překvapením. DS se dlouhodobě potýká s malým objemem prodejů a nízkou návratností investic,“ uvedl pro server Autonews jeden z bývalých manažerů skupiny.
Budoucnost s otazníkem
Zatímco vedení značky trvá na tom, že DS zůstane samostatná, mnozí experti očekávají, že se dříve či později stane součástí širší strategie „zefektivnění portfolia“ v rámci Stellantis.
Značka, která měla reprezentovat francouzskou eleganci a sebevědomí, tak může skončit jako výbavový stupeň u běžných modelů Citroën- symbolicky uzavírající kruh, odkud kdysi vyšla.