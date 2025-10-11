Dnes je sobota 11. října 2025., Svátek má Andrej
Počasí dnes 14°C Skoro zataženo

Silná automobilová značka krachuje. Sázka na Čínu se nevyplatila

11. 10. 2025 – 15:25 | Magazín | Žanet Ka

Silná automobilová značka krachuje. Sázka na Čínu se nevyplatila
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Prémiová automobilka DS Automobiles, která vznikla před deseti lety jako ambiciózní odnož Citroënu, se podle zákulisních informací ocitá v kritické fázi. V rámci koncernu Stellantis se diskutuje o zásadní restrukturalizaci, jež by mohla znamenat konec značky v její současné podobě.

Server Automobilwoche uvedl, že vedení skupiny, v čele s novým generálním ředitelem Antoniem Filosou, zvažuje přeměnu DS na výbavovou linii Citroënu. To by znamenalo ztrátu samostatné identity značky, která měla původně konkurovat německému prémiovému trojlístku- BMW, Audi a Mercedes-Benz.

Ambiciózní začátek, chladná realita

DS vznikla v roce 2014 s cílem nabídnout „francouzskou interpretaci luxusu“ a propojit kultivovaný design s technologickou vyspělostí. Měla být symbolem francouzského sebevědomí v segmentu, kde dlouhodobě dominují němečtí výrobci.

Navzdory velkým ambicím se ale značka nikdy neprosadila v rozsahu, který by odpovídal očekáváním. Čínský trh, na který DS původně vsadila, se ukázal jako slepá ulička. Zájem o vozy byl minimální a značka postupně stáhla nabídku i marketingové aktivity. Na oficiálních stránkách dnes už žádné modely pro Čínu nefiguruji.

Sklovláknitá tapeta
Magazín
To, co vypadá jako omítka, je ve skutečnosti nový hit mezi tapetami. Designéři ho milují!

Ani evropské výsledky nejsou povzbudivé. V první polovině roku 2025 se prodeje meziročně propadly o 22 % na 16 044 vozidel, přičemž ve Francii, domovské zemi značky, činil pokles dokonce 25 %. Jediným trhem, kde DS zaznamenala růst, je Německo. Tamní registrace vzrostly o 6,7 % na 1 696 vozů, což ale z hlediska podílu na trhu zůstává zanedbatelné.

Příliš mnoho značek, příliš málo zákazníků

Pro koncern Stellantis představuje DS dlouhodobě nákladný projekt. V prémiovém a luxusním segmentu skupiny už působí Alfa Romeo, Lancia i Maserati, které si konkurují o pozornost zákazníků i investiční prostředky.

Vzhledem k tomu, že modely DS už dnes sdílejí platformy, technologie i výrobní linky s ostatními značkami Stellantis, začíná se stále častěji mluvit o tom, zda má smysl udržovat DS jako samostatný brand. Integrace pod Citroën by mohla přinést úspory a sjednocení marketingu, ale zároveň by ukončila francouzský pokus o vlastní prémiovou značku.

Oficiální vyjádření: žádné sloučení se neplánuje

Vedení Stellantis spekulace odmítá: „Neexistují žádné plány na začlenění značky DS Automobiles do Citroënu. Jde o čirou spekulaci,“ uvedla mluvčí společnosti pro Automobilwoche.

Podobně reagovala i Christine Schulze Tergeistová, generální ředitelka DS Germany: „Budoucnost DS Automobiles je nezávislá, elektrická a plná ambicí,“citoval ji magazín Auto Motor und Sport.

Za oficiálními vyjádřeními je ale podle analytiků cítit opatrnost. Stellantis aktuálně provádí rozsáhlé revize značkového portfolia a hledá úspory v rámci přechodu na elektromobilitu. „Podobná restrukturalizace by nebyla překvapením. DS se dlouhodobě potýká s malým objemem prodejů a nízkou návratností investic,“ uvedl pro server Autonews jeden z bývalých manažerů skupiny.

King Salman International airport
Zprávy
Největší letiště světa už roste v poušti. Saúdská Arábie chce z Rijádu udělat globální křižovatku

Budoucnost s otazníkem

Zatímco vedení značky trvá na tom, že DS zůstane samostatná, mnozí experti očekávají, že se dříve či později stane součástí širší strategie „zefektivnění portfolia“ v rámci Stellantis.

Značka, která měla reprezentovat francouzskou eleganci a sebevědomí, tak může skončit jako výbavový stupeň u běžných modelů Citroën- symbolicky uzavírající kruh, odkud kdysi vyšla.

Tagy:
Francie BMW Mercedes auto znacka audi Citroën
Zdroje:
automobilwoche.de, goodcarbadcar.net, autocar.co.uk
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Nový globální fenomén - lidé se ve snech objevují na stejném místě. Je to brána kolektivního vědomí?

Nejnovější články