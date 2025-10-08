Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
Počasí dnes 13°C Polojasno

Stačí drobnost a přijdete o řidičák. Tohle dělá spousta lidí, aniž by tušila, že riskuje zákaz řízení

8. 10. 2025 – 14:00 | Zprávy | Žanet Ka

Stačí drobnost a přijdete o řidičák. Tohle dělá spousta lidí, aniž by tušila, že riskuje zákaz řízení
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Většina řidičů si myslí, že o řidičák přichází jen po nehodě nebo za alkohol. Ve skutečnosti ale stačí zdánlivě nevinná chyba. Český bodový systém a nový zákon o silničním provozu teď jasně stanovují, kdy vám hrozí zákaz řízení rovnou na místě.

1. Upravená SPZ: symbol vzdoru, který vás může stát papíry

Značky s přelepeným logem EU nebo českým lvem jsou v posledních letech poměrně časté. Ale pozor – jakákoliv úprava registrační značky je podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb. přestupek, za který můžete dostat pokutu až 10 000 Kč a zákaz řízení na 6–12 měsíců.A je úplně jedno, zda jde o symbol, barvu, nebo tvar – jakýkoliv zásah do podoby značky se považuje za padělání úředního dokladu.

2. Zbytkový alkohol: past českých řidičů

Česko patří mezi země s nulovou tolerancí alkoholu za volantem. I když „jen“ dozníváte druhý den po večírku, nadýchat můžete překvapivě snadno – a tresty jsou přísné:

King Salman International airport
Zprávy
Největší letiště světa už roste v poušti. Saúdská Arábie chce z Rijádu udělat globální křižovatku
  • do 0,3 ‰ – přestupek, pokuta 2 500–20 000 Kč, zákaz řízení 6–12 měsíců
  • 0,3–1,0 ‰ – přestupek, 7 trestných bodů, pokuta 2 500–20 000 Kč, zákaz řízení až 1 rok
  • nad 1,0 ‰ – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, pokuta 25–50 tisíc Kč, zákaz řízení 1–2 roky a možný trest odnětí svobody

Podle dopravní policie je každý čtvrtý případ zadržení řidičáku spojen právě se zbytkovým alkoholem.

3. Propadlý řidičský průkaz: banalita, která se neodpouští

Platnost řidičského průkazu v ČR je 10 let. Po jejím uplynutí řidič automaticky ztrácí oprávnění řídit, i kdyby měl perfektní záznam. Pokud vás policie zastaví s propadlým řidičákem:

  • na místě: pokuta do 2 000 Kč
  • ve správním řízení: až 5 000 Kč. Jízda bez platného dokladu se tak v praxi rovná řízení bez oprávnění – a v případě nehody by mohla pojišťovna odmítnout plnění.
Konec platnosti ŘP
Zprávy
Zkontrolujte si řidičák! Letos končí statisícům Čechů – hlavně seniorům a Středočechům

Nová pravidla od roku 2024

Od ledna 2024 platí zjednodušený bodový systém. Nově jsou jasně vymezené tři úrovně závažnosti přestupků a řidič může přijít o oprávnění i bez dosažení 12 bodů, pokud mu bude uložen zákaz činnosti soudem či správním orgánem. Kromě výše uvedených situací hrozí zadržení řidičáku také za:

  • ujetí z místa nehody
  • odmítnutí dechové zkoušky
  • neoprávněné řízení cizího nebo neregistrovaného vozidla.

Chcete mít jistotu, že řidičák nepropadl? Stačí pár minut – ověřte si platnost online na portalobcana.gov.cz. Nový průkaz dnes vyřídíte i elektronicky, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Tagy:
alkohol pokuta řidiči přestupek řidičský průkaz doklady
Zdroje:
Info.cz, kurzy.cz, policie.gov.cz
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Milujete gumové bonbony? Tento příběh vás možná odradí

Následující článek

Lidl spustil podzimní cenové šílenství: Tohle vše je za směšné ceny

Nejnovější články