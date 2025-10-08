Stačí drobnost a přijdete o řidičák. Tohle dělá spousta lidí, aniž by tušila, že riskuje zákaz řízení
8. 10. 2025 – 14:00 | Zprávy | Žanet Ka
Většina řidičů si myslí, že o řidičák přichází jen po nehodě nebo za alkohol. Ve skutečnosti ale stačí zdánlivě nevinná chyba. Český bodový systém a nový zákon o silničním provozu teď jasně stanovují, kdy vám hrozí zákaz řízení rovnou na místě.
1. Upravená SPZ: symbol vzdoru, který vás může stát papíry
Značky s přelepeným logem EU nebo českým lvem jsou v posledních letech poměrně časté. Ale pozor – jakákoliv úprava registrační značky je podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb. přestupek, za který můžete dostat pokutu až 10 000 Kč a zákaz řízení na 6–12 měsíců.A je úplně jedno, zda jde o symbol, barvu, nebo tvar – jakýkoliv zásah do podoby značky se považuje za padělání úředního dokladu.
2. Zbytkový alkohol: past českých řidičů
Česko patří mezi země s nulovou tolerancí alkoholu za volantem. I když „jen“ dozníváte druhý den po večírku, nadýchat můžete překvapivě snadno – a tresty jsou přísné:
- do 0,3 ‰ – přestupek, pokuta 2 500–20 000 Kč, zákaz řízení 6–12 měsíců
- 0,3–1,0 ‰ – přestupek, 7 trestných bodů, pokuta 2 500–20 000 Kč, zákaz řízení až 1 rok
- nad 1,0 ‰ – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, pokuta 25–50 tisíc Kč, zákaz řízení 1–2 roky a možný trest odnětí svobody
Podle dopravní policie je každý čtvrtý případ zadržení řidičáku spojen právě se zbytkovým alkoholem.
3. Propadlý řidičský průkaz: banalita, která se neodpouští
Platnost řidičského průkazu v ČR je 10 let. Po jejím uplynutí řidič automaticky ztrácí oprávnění řídit, i kdyby měl perfektní záznam. Pokud vás policie zastaví s propadlým řidičákem:
- na místě: pokuta do 2 000 Kč
- ve správním řízení: až 5 000 Kč. Jízda bez platného dokladu se tak v praxi rovná řízení bez oprávnění – a v případě nehody by mohla pojišťovna odmítnout plnění.
Nová pravidla od roku 2024
Od ledna 2024 platí zjednodušený bodový systém. Nově jsou jasně vymezené tři úrovně závažnosti přestupků a řidič může přijít o oprávnění i bez dosažení 12 bodů, pokud mu bude uložen zákaz činnosti soudem či správním orgánem. Kromě výše uvedených situací hrozí zadržení řidičáku také za:
- ujetí z místa nehody
- odmítnutí dechové zkoušky
- neoprávněné řízení cizího nebo neregistrovaného vozidla.
Chcete mít jistotu, že řidičák nepropadl? Stačí pár minut – ověřte si platnost online na portalobcana.gov.cz. Nový průkaz dnes vyřídíte i elektronicky, bez nutnosti návštěvy úřadu.