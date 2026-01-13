Tenhle byt se v Praze neobjevuje často. Mezonet v Bubenči ukazuje, jak dnes vypadá skutečný luxus
13. 1. 2026 – 17:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jsou byty, do kterých vstoupíte a hned víte, že tady se nebude spěchat. Žádné okázalé gesto, žádná potřeba ohromit. Jen ticho, světlo a pocit, že všechno je přesně tam, kde má být. Přesně tak působí mezonet v srdci Bubenče, čtvrti, která si i po letech dokázala udržet klid a noblesu.
Bubeneč není adresa, která by se musela obhajovat. Stromové aleje, klasické činžovní domy a tempo, které je o poznání pomalejší než jinde v Praze. Právě tady vznikl byt, který nemluví o luxusu nahlas, ale přímo ho žije.
Spousty prostoru, spousty výhledu
V nejvyšším patře domu prošel kompletní rekonstrukcí mezonet 5+kk s terasami. Nehraje si na katalogovou dokonalost, ale na domov, který funguje. Prostor, kde se dá pracovat, odpočívat i jen tak mlčet. Není náhoda, že se podobné nemovitosti objevují na trhu jen zřídka a obvykle je mají v rukou zkušení makléři z KW Luxury, kteří s takovými adresami pracují citlivě a bez zbytečného tlaku.
Místo, kde má každý den svůj rytmus
Interiér nabízí přes 190 metrů čtverečních, ale nepůsobí monumentálně, spíš přirozeně. Dispozice je rozvržená tak, aby respektovala každodenní život – tři neprůchozí ložnice, šatna, otevřený obývací prostor s kuchyní, tři koupelny a technické zázemí.
Světlo proudí bytem samozřejmě, stropy dávají prostoru vzduch a horní patra přidávají klid, který v Praze není samozřejmostí. Nic tu není navíc. A přesto máte pocit, že vám byt dává víc, než čekáte.
Luxus, který se nemusí vysvětlovat
Technologie jsou tu proto, aby sloužily – ne aby se předváděly. Najdete tady Inteligentní ovládání domácnosti - jako například klimatizace. A pak krbová kamna, která večer promění byt v místo, kam se chcete vracet. Ne do rezidence, ale domů.
Terasy, které změní tempo
Jedna z nich směřuje do tichého vnitrobloku. Třiadvacet metrů čtverečních klidu uprostřed města. Druhá je menší, o patro výš a nabízí výhled na Pražský hrad. Ne jako turistickou kulisu, ale jako součást každodennosti. Ranní káva, podvečerní světlo, město pod vámi.
Bubeneč jako životní rozhodnutí
Tahle čtvrť není módní vlna. Je to dlouhodobá volba. Blízkost metra Hradčanská, tramvají, Královské obory, Hradčan i centra města dává smysl každému dni. Kavárny, školy, univerzity i farmářské obchody jsou na dosah. Letiště Václava Havla je zhruba dvacet minut jízdy.
Byt, který si neříká o každého
Tenhle mezonet není impulz. Je to rozhodnutí. Pro lidi, kteří vědí, že skutečný luxus dnes znamená prostor, klid a kvalitu, která vydrží. A že některé byty si své obyvatele jednoduše vybírají.
Podlahová plocha 192,3 m², terasa 23 m², horní terasa cca 8 m², sklepní kóje 6,5 m². Výměry jsou orientační, prodej probíhá formou nejlepší nabídky.
Možná právě proto podobné byty v Bubenči nezůstávají dlouho. A když se objeví, většinou si rychle najdou toho, kdo pochopí, že nejde jen o metr čtvereční – ale o způsob života.
