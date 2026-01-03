Zapálíš si na záchodě a všichni tě uvidí. Čína našla šokující způsob, jak zatočit s kuřáky
3. 1. 2026 – 10:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Speciální dveře, které kuřákům berou soukromí, rozpoutaly v čínském Šen-čenu bouřlivou debatu. Odvážný experiment nákupních center ukazuje, kam až jsou města ochotná zajít v boji proti kouření na veřejných toaletách.
Ještě než se zavřou dveře kabinky, člověk má pocit, že je v bezpečí. Aspoň na pár minut, v prostoru, kde neplatí pohledy okolí ani společenské konvence. Právě s tímhle nepsaným pravidlem se rozhodla zatočit dvě nákupní centra v čínském Šen-čenu. A udělala to způsobem, který vyvolal nadšení, pobavení i obavy zároveň. Dveře na pánských toaletách tu totiž umějí trestat kouření tím nejcitlivějším možným způsobem – veřejným odhalením.
V nákupních centrech Shuibei International Centre a Shuibei Jinzuo Building byla do dveří kabinek instalována speciální skla, která jsou za normálních okolností matná a zajišťují plné soukromí. Jakmile však senzory zaznamenají cigaretový kouř a zvýšenou teplotu, systém během několika sekund vypne napájení a sklo se změní na čiré. Kuřák je v tu chvíli viditelný pro všechny v prostoru. Efekt doplňuje hlasité varovné hlášení, které připomíná zákaz kouření ve veřejných budovách. O celé technologii navíc informují cedule přímo na dveřích kabinek, takže nikdo nemůže tvrdit, že nebyl varován.
Když stud funguje lépe než pokuta
Šen-čen je město s velmi přísnými pravidly proti kouření ve vnitřních veřejných prostorách a obě nákupní centra jsou oficiálně nekuřácká. Přesto se dlouhodobě potýkala s problémem, který je podle místních velmi rozšířený – kouřením na pánských toaletách. Zákazníci si opakovaně stěžovali na kouř, zápach a nepříjemné prostředí, kde se sotva dalo dýchat. Tradiční opatření v podobě varovných nápisů, výzev nebo menších pokut se ukázala jako málo účinná.
Vedení center proto zvolilo jiný přístup. Místo trestání po činu se snaží kuřáky odradit ještě předtím, než si zapálí. Hrozba ztráty soukromí a možné pozornosti okolí i sociálních sítí se ukázala jako mnohem silnější motivace než finanční sankce. Testovací provoz byl zahájen už v srpnu a podle zaměstnanců centra Jinzuo přinesl překvapivě pozitivní reakce jak od obchodníků, tak od běžných návštěvníků. Mnozí oceňují, že toalety jsou konečně použitelné i pro nekuřáky.
Na čínských sociálních sítích se téma rychle stalo virálním. Lidé technologii často chválí jako první skutečně účinný nástroj proti kouření na veřejných záchodech a někteří navrhují, aby se podobné systémy rozšířily i do dalších měst nebo po celé zemi. Objevují se i ironické návrhy na další vylepšení, například automatické sprchy spouštěné kouřem.
Soukromí, právo a hranice přijatelnosti
Vedle nadšení ale zaznívá i kritika. Část veřejnosti upozorňuje na možné narušení soukromí, zejména v případě technické chyby. Lidé se ptají, co by se stalo, kdyby systém omylem zareagoval na parfém, deodorant nebo kouř zvenčí, případně pokud by byl záměrně spuštěn cizím zaviněním. Právníci připomínají, že ačkoliv opatření samo o sobě zákon neporušuje, nese s sebou právní rizika. Pokud by došlo k selhání a porušení práv uživatelů, odpovědnost by nesla provozující nákupní centra.
Provozovatelé se snaží obavy mírnit. Slibují přesnou kalibraci senzorů tak, aby reagovaly výhradně na cigaretový kouř, a plánují instalaci resetovacího tlačítka přímo u dveří pro případ nechtěné aktivace. Cena celé technologie nebyla zveřejněna, ale je zřejmé, že největší investicí není samotné sklo, nýbrž ochota jít do kontroverze.
Zda se průhledné dveře stanou běžnou součástí veřejných toalet, nebo zůstanou jen odvážným experimentem jednoho města, zatím není jasné. Jisté ale je, že Šen-čen znovu potvrdil pověst místa, kde se nebojí testovat hranice moderních technologií – a kde se boj proti kouření klidně odehraje i na tom nejintimnějším místě, jaké si lze představit.